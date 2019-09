Nejprve se představila v závodě bikerů v seriálu Kolo pro život a vpodvečer triatlonu ve Volyni.

"Závod Kola pro život se jel v Plzni a nakonec jsem z druhé pozice dojela na čtvrtém místě v ženách, v mé věkové kategorii do 39 let druhá. Bbohužel byla v jednom místě špatně značena trať a tak jsme si zajeli o tři kilometry navíc. Tím se přede mě dostaly holky jedoucí v dalších skupinách za mnou. Tenhle zásek nás stál přes pět minut. Některé skupiny měly štěstí a rébus značení je nezmátl," uvedla k závodu v Plzni Jana Pichlíková.

Rovnou z Plzně se přesunula do Volyně na závody v triatlonu. "Hned po závodu jsem dala sprchu v řece, jídlo a frčeli jsme na triatlon do Volyně. Tak jsem si rozporuplnou náladu spravila. Přátelská atmosféra, spousta známých lidí, nadšení sportovci a parádní počasí. Startovalo nás hodně, byly jak štafety tak jednotlivci. Pořadatelé jsou místní kluci a dělají to opravdu s nadšením a láskou. Toho si člověk opravdu cení," popsala závodnice druhý sobotní závod, který si užívala jako vítězka.

Volno si však nedala ani druhý den a znovu naskočila na kolo. "Neplánovaně jsem startovala na silničním závodu Tour de Boletice patřící do seriálu Jihočeské amatérské ligy. I zde se mi podařilo zvítězit," doplnila Jana Pichlíková a přiblížila svůj další závodní program: "Tuto sobotu mě čeká mtb maraton Sudety 113 kilometrů v terénu, další sobotu Harrachov mtb maraton na 120 kilometrů v terénu a pak již světový šampionát v maratonu ve Švýcarsku."