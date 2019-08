V sobotu se představila v rámci maratonu horských kol v Chrudimi, který se jel v rámci seriálu Kolo pro život. „Trať měřila 66 kilometrů a prověřila nás po všech stránkách. Nechyběly kořenové pasáže, technické sjezdy, rychlé přejezdy po šotolinových cestách, výjezdy po loukách, přejezdy brodů,“ představila trať Jana Pichlíková.

Skončila v absolutním pořadí žen druhá o tři vteřiny za vítěznou Janou Czeczinkarovou, třetí dojela Pavla Havlíková, skvělá česká cyklokrosařka. Ve své Age group do 39 let Jana Pichlíková zvítězila. „Oproti loňsku jsem čas zlepšila téměř o dvě minuty, dalo by se říci na shodné trati a za podobných podmínek. Tento závod je v seriálu velice oblíbený a vždy se zde sjede skvělá konkurence. Celkově se našemu týmu Kross bikeranch team dařilo. Marek Rauchfus obsadil celkové čtvrté místo, když byl druhý v kategorii do 29 let, Michal Bubílek byl celkově sedmý a třetí v kategorii do 39 let. Adam Lávička skončil celkově třetí na kratší trase C,“ doplnila strakonická závodnice.

Z Chrudimi vyrazila Jana Pichlíková směr Plzeň, kde se v neděli jel závod Cross country Stupno. „Jednalo se o mistrovstv Plzeňského kraje, s nímž organizátoři uspořádali veřejnou sbírku na podporu malé Emmičky Hájkové, která bojuje s nemocí spinální muskulární atrofie. Místní maminky napekly dobroty, které se prodávaly a z nich šel výtěžek také na Emmičku, mimo dalších možností, jak přispět. Atraktivní závod se skvělým účelem. Děkujeme pořadatelům,“ doplnila k nedělnímu závodu Jana Pichlíková