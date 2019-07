Strakonice – Bikerka Jana Pichlíková, nejlepší sportovec Strakonicka za rok 2018, prožívá na horských kolech další výbornou sezonu.

„Specializuji se na maratony v terénu, které doplňuji závody cross country olympic,“ uvedla ke svým disciplínám Jana Pichlíková a doplnila: „Velice si v letošní sezoně cením několika maratonských výsledků. Vyhrála jsem v kategorii žen závod Českého poháru Šela maraton na 100 kilometrů a na trati o pět kilometrů delší na Králi Šumavy, což byl též závod Českého poháru, získala stříbro. V červnu se mi podařilo vyhrát dva mezinárodní UCI maratony, a to Malevil cup v Podještědí na 100 kilometrů, kde jsem ukázala záda marotonským esům jako Blaza Pintaric a Ariane Lüthi, což by mě před startem ani ve snu nenapadlo, a bikemaraton Drásal České spořitelny na 85 kilometrů. Mezi tím jsem získala titul vicemistryně České republiky v maratonu na velice těžké technické trati Specialized Extreme bike Most, která ze sedmdesáti procent připomínala cross country závod. Velice si cením i pátého místa z poloviny července, které jsem vyjela na UCI Südtirol Dolomity Superbike, který měřil 115 kilometrů,“ vypočetla letošní výborné výsledky na maratonských tratích Jana Pichlíková.