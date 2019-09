„Sudety jsou extrém sám o sobě a tentokrát zextrémněný ještě víc deštěm a zimou od startu až do cíle. Teplota byla místy pouhých šest až sedm stupňů,“ přiblížila podmínky závodu strakonická závodnice a doplnila: „Obdiv má každý, kdo se postavil na start a obrovský respekt těm několika málo jedincům, kteří vyjeli na trať extrém 203 kilometrů. To prostě nechápu.“

S náročnou tratí se však Jana Pichlíková popasovala na výbornou. „Ač bylo mokro, tak kameny a sjezdy kolo držely. Horší bylo pár mazlavých úseků a nový trail, kde to fakt klouzalo a bahno lepilo. Pro mě osobně byl nejhorší úsek dva kilometry před Hvězdou až do cíle. Pustila se do mě děsná zima, přední brzda hlasitě šoupala a bordel zasekl lanko, takže jsem měla z fulla totál pevňáka a to se promítlo i v rychlosti posledních sjezdů. Během závodu jsem do sebe dostala jen jeden gel, dva banány a jednu tyčinku plus pití na všech občerstvovačkách. Pramenilo to ze zažívacích problémů v týdnu. Celý závod stříkalo bahno, nedalo se jet v brýlích, protože se mlžily a byly zacákané bahnem. Bez nich to byl také očistec, ale vidělo se aspoň něco,“ podělila se o své pocity z trati Jana Pichlíková a doplnila: „Poděkování patří pořadatelům, ochotným dobrovolníkům na trati a fanouškům, které ani ošklivé počasí neodradilo.“