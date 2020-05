V prvním závodě, který se jel z Rejštejna do Gerlovy huti, skončila druhá za italskou profesionálkou Ericou Magnaldiovou a druhý závod Kooperativa Lipno Lake sliboval jejich další velký souboj. Nakonec Italka dojela na čtyřicetikilometrové trati do cíle patnáct vteřin před českou závodnicí.

„Na třetím kilometru byl opět kopec, ale ne tak těžký jako v první etapě. Pak to byla příjemná jízda, chvílemi se to trochu utáhlo, pak polevilo. Závod byl pocitově lepší než ten první na Šumavě. Navíc se pořadatelé trefili v aplikaci do stejného období jako je nyní, takže všechno kolem krásně kvetlo. Zkrátka takové pohodové jaro,“ pochvalovala si závod Jana Pichlíková.

Provozovatelé aplikace ROUVY ji opět vylepšili, což bylo pro závodníky další plus. „Zkrátka již jde v určitých momentech jízdy z kopce si trochu polevit. Dříve to nešlo a muselo se pořád šlapat naplno, i když jel člověk dolu,“ doplnila závodnice.

V etapě Lipno Lake svedla s Italkou Magnaldiovou skvělou bitvu a dá se říci, že ji stále viděla před sebou. „Úplně tak to není, v aplikaci vidíte soupeře do sta metrů před sebou, ale podle dat víte, jak jste od něho daleko. V závěru jsem se hodně mačkala. Čtvrt minuty v cíli za ní, to je příjemný pocit. Tentokrát se mi to moc líbilo,“ doplnila spokojená Jana Pichlíková.