Vynikajícího úspěchu dosáhl Jan Sáska z týmu ROUVY Specialized team Vimperk, který vybojoval po skvělém výkonu 16. místo na Světovém poháru horských kol v Lenzerheide.

Jan Sáska. | Foto: Michal Červený, mtbs.cz

„Mezi skoro stovkou startujících v mužské kategorii do třiadvacet let se již od začátku dostal do popředí závodu a svoji pozici postupně vylepšoval, v závěru i bojoval o patnácté místo, ale v cíli byl nakonec o příčku horší, což je ale i tak po dlouhé době opět výborný výsledek českého závodníka ve světovém poháru v této kategorii,“ pochválil závodníka trenér Jiří Lutovský.