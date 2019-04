Další pořadí: 2. František Linduška (25, Čtyři Dvory) 1:30:46, 3. Jiří Csirik (27, Písek) 1:31:33, 4./1. B Pavel Frelich (48, Sokol ČB) 1:37:12, 5. Lukáš Studnař (30, Veselí) 1:39:42, 6./1.C Pavel Ehrlich (50, JKM Strakonice) 1:40:24, 7./2 B Antonín Brabec (46, ČB) 1:42:41, 8. Dalibor Hejna (37, Brno) 1:43:15, 9. Thomas Fesich (36, ČB) 1:44:25, 10./3. B Konstantin Kasík (41, Afinpol) 1:44:40…

15./1. žena Kateřina Zemanová (25, Čt. Dvory) 1:52:52, 20./1. B Jana Candrová (44, BH Triatlon) 1:54:52, 24./2. Jana Tučková (37, Trisk) 1:57:49, 27./1. D Zdeněk Doležálek (64, Liga 2000 Tábor) 2:06:15. Dokončilo 41 vytrvalců.

Mistrovství ČR veteránů

v půlmaratonu bylo v Olomouci v rámci Hanáckého maratonu. Umístění Jihočechů: 10. Vít Malík (Borovany) 1:24:32, 12. Pavel Novotný (Chyšky) 1:32:47, 46. Dušan Bartoš (Písek) 1:38:49, 92. Zdeněk Kopecký (82 let, Budvar ČB) 2:13:15, ženy 3. Eva Štěpánková (30, ČB) 1:51:43.

Padesátý ročník přespolního běhu o Pohár století v Pacově: do 9 let 2. Simona Lomská, 3. Barbora Habichová (obě Čéč), st. žákyně 4. Bára Kurzová, st. Žáci 2. Hynek Hrdlička (oba NV), dorostenky 1. Lucie Čermáková (Čéč), ženy 2. Anna Hrdličková (NV, 3300 m za 13:58), muži (5500 m) Zdeněk Hrilo (Pacov) 17:56… 4./2. nad 40 let Jaromír Habara (Ves.) 20:29.

Plavání

V závodě Českého poháru vytrvalostního plavání na námořní míli v Kladně vyhrála Lucie Poustecká (15, Tábor) závod kadetek na míli v čase 25:48,7 a byla třetí na tři míle za 1:18:28,1.