České Budějovice – Zlomené zápěstí levé ruky vystavilo dočasnou stopku motocyklovému závodníkovi Jakubu Smržovi (31 let). „Zranil jsem se po dvanácti letech," konstatuje. „Naposledy jsem měl zlomenou klíční kost v roce 2002, kdy jsem ještě jezdil mistrovství světa dvěstěpadesátek. Od té doby jsem neměl nic. Štve mě to, ale zase to není taková hrůza, když jsem dvanáct let závodil bez zranění. V tomto směru patřím k těm lepším," usměje se.

Motocykloví reprezentanti Jakub a Matěj Smržovi v gymnáziu na | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Jihočeský pilot letos absolvuje svou druhou kompletní sezonu v britském šampionátu superbiků. Osudným se mu stal závod v Cadwell Parku závěru srpna, kdy měl pád v tréninku. „Škrtl jsem si motocyklem o obrubník a při pádu jsem stále ještě držel motorku, čímž jsem si zlomil zápěstí," popisuje svůj karambol.



Okamžitě byl odeslán na vyšetření do nemocnice v nedalekém Hullu. „Původní plán zněl, že by mi ruku operovali hned tam. Nakonec tam nebyl přítomen ten správný lékař, takže mi ruku jenom v narkóze srovnali a poslali mě domů. To byla asi nejlepší varianta," připouští.



Po návratu do Českých Budějovic se totiž obrátil na zkušeného odborníka Martina Scheichla. „Prohlédl mi ruku a poslal mě k doktoru Toufarovi, jenž se specializuje právě na zápěstí. On mě operoval. Oběma bych chtěl poděkovat, protože jejich péče byla příkladná," vzkazuje do českobudějovické nemocnice.



Zlomenina byla vnitrokloubní a tříštivá, což situaci malinko komplikovalo. „Nebylo to úplně hezky zlomené," zasmuší se Smrž. „Doktor Toufar mi zápěstí zpevnil destičkou a nějakými šroubky. Za normálních okolností bych měl mít pět týdnů dlahu, my jsme se domluvili na čtrnácti dnech. Potom bych měl začít s rehabilitací," uvádí.



Důvod urychlení léčby je jasný. Závodnické srdce žene Smrže zpět do sedla jeho Ducati. „Původně jsem myslel, že bych stihl už závod v Assenu, což je prakticky za dva týdny. Ale bylo by to tak, že by mi v úterý sundali dlahu a ve středu bych jel. To jsem uznal, že je nesmysl. Nejednalo se přece jen o nějakou banální operaci. Trvala hodinu a ruku jsem měl hodně rozkuchanou, takže je třeba nějaký čas na zahojení. Kvůli jednomu závodu by nemělo cenu riskovat, že se něco stane. Navíc na levou ruku je velký tlak, protože jí v podstatě držím motorku. Síla v ní by mi chyběla. Lepší bude se doléčit a zkusit až Silverstone, který je dva týdny poté. I to ale ještě bude na hraně," nechce svůj návrat uchvátat.

Návrat po takovém úrazu je samozřejmě vždy trochu s otazníkem. „Uvidíme, jak se bude ruka chovat, až mi sundají dlahu. Cítím, že už je to celkem dobré a mám tendenci ruku rozhýbávat. Uvidíme," jen pokrčí rameny.



Dosavadní průběh sezony se celkově nevyvíjí úplně podle představ dlouholetého účastníka Grand Prix. V průběžné klasifikaci britského šampionátu totiž patří Smržovi až třináctá příčka, což je rozhodně méně, než očekával. „Čekal jsem to lepší," souhlasně přikývne. „Na druhou stranu jsem čekal lepší i jiné věci. Především motorku, která je zatím hodně syrová. Pořád něco vyvíjíme a zkoušíme. Poslední dobou už to bylo lepší, ale bohužel jsem se zase zranil, což se prostě na závodech stává," podotkne.



„Byla tam občas i smůla. Závody, které mohly vyjít dobře, se pokazily. Když mě třeba v Thruxtonu soupeř doslova sundal ve druhé zatáčce ze čtvrtého místa. Přitom tam jsem měl tempo, že se dalo jet o bednu," lituje. „Přišel jsem o závody v Doningtonu a Assenu, což jsou mé oblíbené tratě a jsem přesvědčen, že tam bych mohl být hodně vysoko. Ale s tím se nedá nic dělat," dobře ví, že takový bývá život motocyklového jezdce. „Stihnu až poslední dva závody v Silverstonu a Brands Hatch GP. Uvidíme, v jakém stavu bude ruka, ale chci se ještě poprat o nějaký slušný výsledek," ujistí.



Před sezonou chtěl být v závěru sezony mezi první šestkou, která v posledních závodech začíná od nuly a rozdá si to o titul. Tato pozice je ale prostě značně vzdálená. „Šestka mi hodně utekla. Měl jsem tam nějaké nedokončené závody a sezona se celkově nevyvíjela podle představ," připustí. „Představoval jsem si to jinak. Málo jsme testovali a motorku tak vlastně vyvíjeli při samotných závodech, což je chyba týmu. To je velký hendikep proti ostatním, kteří navíc mají data z minulých sezon. Angličané pochopitelně znají tratě lépe než já. My někam přijedeme a teprve se vůbec prokousáváme k nějakému nastavení," není zdaleka ve všech směrech spokojen s prací týmu.



Letošní sezona se pomalu chýlí ke svému konci a začíná se řešit už i ta další, V té by měl Jakub Smrž pokračovat na Britských ostrovech. „Jsme předběžně domluveni. Pokud se nic zvláštního nestane, tak bych tam rád pokračoval. Tým i motocykl mají určitě svůj potenciál a dají se dělat dobré výsledky," věří.