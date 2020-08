Devětadvacet účastníků měl turnaj, který se setkal s velice příznivým ohlasem všech jeho aktérů. „Přesně tak. Po tak dlouhé pauze, která byla letos způsobená koronavirem, se mi takový turnaj náramně hodil. Brzy nám totiž v Německu začíná sezona,“ pochvaloval si zkušený matador.

Termín byl podle něj zvolen ideálně. „Bylo to super načasované. Bůh ví, co bude dál, jak se bude situace kolem pandemie vyvíjet. Hodnotím to jednoznačně pozitivně,“ nešetřil chválou.

V dávné minulosti býval tradicí předsezónní turnaj mužů v Písku, později se hrávalo v Týně nad Vltavou. „To už je ale hodně dávno. Poté to utichlo. Letos se úplně nabízelo, aby někdo podobný turnaj uspořádal. Pedagogu patří poděkování, že se toho ujal. Na rozehrání před sezonou nám to všem opravdu bodlo,“ ocenil.

Necelou třicítku hráčů považuje za optimální počet. „Kdyby se turnaj započítával do žebříčku, tak by možná dorazilo o nějakých deset hráčů více. Ale to bych neřešil. Kdo si chtěl zahrát, tak přišel. Turnaj měl bezpochyby svou kvalitu a rozhodně splnil účel,“ má jasno. „Tento termín je zvolený fakt dobře a možná by se na něj mohlo navázat i v dalších letech,“ vzkazuje organizátorům.

Tak dlouhou pauzu, jaká byla letos, Vávra ve své dlouhé kariéře ještě nezažil. „Od března se nic nehrálo,“ přikývne. „Měl jsem v plánu účast alespoň na nějakém veteránském turnaji, ale to nakonec neklaplo. Bylo znát, že jsem dlouho nehrál. Měl jsem toho docela dost,“ připouští. „Turnaj mě před sezonou perfektně prověřil.“

Ve čtvrtfinále vyřadil svého vrstevníka a ještě o pár let staršího Pavla Jaška ve čtyřech setech. „S Pavlem jsem hrál naposledy asi před pěti lety právě na veteránském turnaji. Ještě jsem s ním nikdy neprohrál, ale musel jsem si dát pozor. Všichni víme, že Pavel má dost záludný herní styl,“ říká k zápasu se soupeřem, který ve své době strašil svým potahem na bekhendové straně rakety řadu hráčů nejen na jihu Čech.

V semifinále se pozdějšímu vítězi postavil domácí Pavel Kortus mladší, který ho v soutěžním utkání také ještě nikdy neporazil. A tentokrát nebyl od skalpu zkušeného pardála daleko. Vedl 2:1 na sety, ale nakonec odešel poražen těsně 2:3. „S Pavlem to bylo předčasné finále a tahal jsem to z paty. Fyzicky to byl hodně náročný duel,“ uznává Vávra.

Za stavu 1:1 na sety vedl pozdější vítěz ve třetím 10:8 a měl servis. „Vedení o dva body ve stolním tenisu nic neznamená,“ mávne rukou. „Koncovku Pavel otočil, ale mně zase vyšel začátek čtvrtého setu. V pátém to bylo jako na houpačce. Prohrával jsem 1:4, ale od balonu na 3:4 jsem si začal věřit. Pavlovi nevyšly dva míče a nakonec jsem vyhrál 11:8. Přiklonilo se ke mně také štěstí,“ ocenil také výkon svého soupeře.

Ve finále už neměl větší potíže s rakouským legionářem Miroslavem Bauerem a zvítězil 3:0. „Na Míru už jsem si více věřil. Jeho hra mi sedí,“ připustil.

Zkušený stolní tenista se musel vypořádávat nejen s dlouhým herním výpadkem, ale zlobily ho také zdravotní problémy. „V červnu jsem měl úraz. Spadl jsem na pravé předloktí. Naštěstí to bylo jen naražené, ale pořád ještě chodím na rehabilitaci. Šest týdnů jsem vůbec nemohl hrát. Chtěl jsem vyzkoušet, jak to půjde. Naštěstí už je to dobré,“ konstatuje nezdolný bojovník.

Vávra hraje dlouhé roky v Německu. V Nassau začne svou již třiadvacátou sezonu v řadě a dohromady v německých soutěžích dokonce sedmadvacátou. „Všechno je to ale s otazníkem. V Německu se výrazně zpřísnily podmínky pro sport hlavně ve vnitřních prostorech. Hned po dohrání zápasu si musíme nasadit roušky, míčky budou dezinfikovány. Zrušeny byly čtyřhry, takže se budou hrát jenom dvouhry a budou se dohrávat až do konce rozpisu bez ohledu na to, jestli už je celé utkání rozhodnuté. To může zápasy výrazně prodloužit,“ uvědomuje si.

Situace u našich sousedů je stále poměrně nejistá. „Od dvacátého března do čtrnáctého srpna byla naše hala zavřená. Devadesát procent klubů v německých soutěžích hraje ve školních tělocvičnách. Ředitelé škol je ale zavírají. Podmínky jsou fakt přísné. Je to na vážkách, co vůbec bude. Jestli se haly nakonec otevřou,“ vnímá značné komplikace před startem nadcházející sezony.

První zápas nového ročníku byl měl Vávra v dresu Nassau odehrát 12. září. „To je oficiální termín, ale situace se mění každý den. Hloubalo ve mně, jestli bych kvůli tomu všemu nezkusil odehrát sezonu doma. Ale v Nassau má podepsanou smlouvu, to rozhodlo,“ uzavírá nestárnoucí borec.