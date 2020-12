Přitom úvod utkání vypadal nadějně a strakonické hráčky navázaly na kvalitní výkon z předchozího dne. V průběhu první čtvrtiny dokonce vedly 11:4, ale náskok neudržely a soupeřky dokázaly vývoj otočit na 18:19. Hned v úvodu druhé čtvrtiny si hráčky Strakonic vzaly vedení zpět, ale znovu o něj rychle přišly. Nicméně až do konce prvního poločasu to byl vyrovnaný souboj. Na konci první půle vedly basketbalistky Slavie o sedm bodů.

Ve druhém poločase již na palubovce dominovaly hráčky pražské Slavie. Domácí děvčata sice dokázala stav ještě několikrát korigovat, ale v celkovém kontextu zápasu hostující hráčky své vedení zvyšovaly a zaslouženě na jihu Čech zvítězily.

BK Strakonice U19 Chance – BKL Slavia Praha 63:89 (18:19, 35:42, 48:67). Body Strakonic: Rosecká 15, Růžková 12, Vorlová 11, Jindrová 10, Horsáková a Vydrová 4, Jánská 3, Suchanová a Vadlejchová 2.

„Gratuluji Slavii Praha k vítězství. Myslím si však, že se o to tentokrát naše holky popraly. Vítězství nad Slovanku den před Slavií nás zřejmě stálo hodně fyzických sil. Dokázali jsme s favorizovanou Slavií držet krok po celý první poločas. V tom druhém jsme špatně kombinovali na útočné polovině, naopak soupeř dokázal v útoku dát otevřené střely a to nakonec rozhodlo, protože třetí čtvrtina skončila výsledkem 13:25. V poslední části jsme se ještě snažili zagresivnit obranu, ale soupeřky si to již zkušeně pohlídaly. Myslím, že se však holky nemají za výkon v tomto zápase zač stydět,“ hodnotil utkání strakonický trenér Petr Martínek a pokračoval: „Důležitá byla výhra nad Slovankou. Nyní nás ve středu čeká doma nejsilnější soupeř v soutěži USK Praha a hned v pátek pak zamíříme do Trutnova.“

„Do zápasu se Slavií jsme byly namotivované a nabuzené předchozí výhrou nad Slovankou. Na začátku zápasu nám to tam docela padalo a určitě jsme s holkama v prvním poločase Slavii překvapily,“ doplnila k utkání Barbora Vorlová, autorka jedenácti bodů strakonického družstva.