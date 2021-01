V prvním měření vzájemných sil v této sezoně strakonické hráčky podlehly soupeřkám o třicet bodů. V Chomutově chtěly zabojovat o lepší výsledek. To se povedlo, rozdíl byl tentokrát dvacet bodů. Strakonickým basketbalistkám nevyšla střelecky první čtvrtina, ve které daly pouhých sedm bodů. Ve druhé části začaly manko stahovat a v poločase byl rozdíl jedenácti bodů. Ve druhém poločase si zkušené domácí hráčky utkání pohlídaly. Na straně Strakonic výborně zahrála Anna Rosecká, autorka 22 bodů.

Levhartice Chomutov – Chance U19 BK Strakonice 84:63 (21:7, 41:32, 62:48). Body Strakonic: A. Rosecká 22, S. Růžková 10, A. Junová 8, L. Vydrová a J. Vydrová 6, M. Jánská a N. Horsáková 5, S. Vadlejchová 1.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a koncentrovaně. Vypadalo to, že budeme od začátku diktovat tempo a půjdeme za vítězstvím. Snadný začátek možná zapříčinil to, že jsme ve druhé čtvrtině úplně vypadli z role, soupeř dal pětadvacet bodů a začali jsme se s ním přetahovat. Soupeř hrál velmi dobře, byl houževnatý, hrál s nasazením. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale je to takové nahoru dolu. Hrajeme tři minuty dobře a pak vytvoříme zcela stupidní tři chyby, po kterých dostaneme jednoduché koše. Doufám, že do dalšího zápasu dokážeme naše chyby vstřebat a budeme hrát koncentrovaně celých čtyřicet minut,“ komentoval utkání domácí trenér Tomáš Eisner.

„Gratuluji soupeři z Chomutova k vítězství. Bylo to naše druhé utkání po koronavirové pauze, která byla v našem případě již třetí. Dnes jsem s výkonem našich děvčat spokojen, škoda jen hluchých míst v první čtvrtině, kdy si soupeř vytvořil otevřené střely, které neproměnil a my místo toho, abychom to potrestali, tak jsme se dlouho drželi na jednom koši ze hry. To byla škoda, protože výsledek první čtvrtiny ovlivnil celé utkání. My se ve druhé čtvrtině vrátili do hry, vyhráli ji 25:20, ale našli si v jejím závěru hluché tři minuty a prohráli je 2:7. V poločase to bylo mínus jedenáct, ve třetí čtvrtině jsme se drželi a v té poslední zkusili, zda stáhneme náskok soupeře, ale zkušené domácí hráčky si to pohlídaly. Přestože jsme prohráli o dvacet bodů, jsem spokojený.Připravovali jsme se, některé věci se dařily, v některých je třeba pokračovat. Doma jsme prohráli o třicet, takže porážka o dvacet není špatnou vizitkou,“ doplnil k duelu strakonický lodivod Petr Martínek.

Ve středu se od 17 hodin tyto dva celky střetnou znovu. Tentokrát ve STARZ aréně ve Strakonicích v rámci osmifinále Českého poháru.