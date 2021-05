V pořadí 29. Historic Vltava Rallye i jubilejní 55. Rallye Šumava Klatovy jsou minulostí a jejich organizátoři z Pošumavského auto moto klubu Klatovy mohou bilancovat.

Další ročník populární Šumavy je již historií. | Foto: Vladislav Maschl

„Bylo to pro nás letos opravdu náročné,“ říká předseda organizačního výboru obou soutěží Jan Petrů a pokračuje: „I přes nezbytná hygienická opatření k nám přijelo závodit opravdu velké množství jezdců, a to i z různých koutů Evropy. To nás na jednu stranu potěšilo, na druhou stranu to znamenalo velkou zátěž jak pro nás organizátory, tak i pro tratě rychlostních zkoušek. Zejména mlázovská vložka si sice vysloužila velkou pochvalu od většiny účastníků, některé její části ale provozem dosti utrpěly. To platí v menší míře i pro jiné tratě. Moc nás to mrzí a chtěli bychom se za to omluvit všem tamním obyvatelům i zastupitelům, kteří nám umožnili na těchto krásných cestách závodit. Bezprostředně po soutěži jsme však začali potíže řešit a věříme, že v rychlé době uvedeme poškozené vozovky do stavu, v jakém byly před soutěží. Samozřejmě také doufáme, že na nás dotčené obce příliš nezanevřou a společně budeme moci na naši letošní spolupráci v budoucnu opět navázat.“