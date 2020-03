České Budějovice - Honza Brůna bude mít v dubnu čtrnáct roků a patří mezi největší talenty jihočeského plavání.

Talentovaného plavce Honzu Brůnu nejvíc mrzí, že nejsou tréninky. Foto: ODM | Foto: ODM

Žák základní školy Pohůrecká v Suchém Vrbném trénuje v oddíle Plavání České Budějovice dvakrát denně čtyři dny v týdnu. Ranní trénink začíná už v šest hodin, pak jde Honza do školy. „Co se dá dělat, musím to zvládnout. Tréninky mě ale baví a to je hlavní,“ říká Jan Brůna. V prosinci se ve své věkové kategorii stal mistrem republiky, když se mu dařilo na zimním mistrovství republiky v Kopřivnici.