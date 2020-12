Hůlka, či třásně? Preziosky rády cvičí „pod obojím“

/ANKETA/ Čaj, nebo káva? Slavia, nebo Sparta? Blondýnka, nebo brunetka? Debaty, co (kdo) je lepší či oblíbenější, jsou staré „jako lidstvo samo“. Také mažoretky řeší jedno dilema: je zábavnější a oku lahodnější cvičení s hůlkou (batonem), nebo s třásněmi (pompony)? Děvčata z blatenského Preziosa se do problému odvážně vrhla, a nutno přiznat, že do něj světlo nevnesla. Nejčastější odpověď totiž zněla – obě náčiní mám stejně ráda.

Ilustrační. | Foto: Eliška Pekárková

Tu vyřkla 23krát, čtrnáct dotazovaných se přiklonilo k třásním a jen šest k tradiční hůlce. Výzkumu se zúčastnilo 43 ze 70 možných. Nejmenších holčiček jsme se neptali, ty se na sestavy s náčiním teprve připravují. Jak trenérky říkají, musejí se nejprve „naučit hýbat“. Ještě vám prozradíme nejčastější znění odpovědi. Jasně symbolizuje, že je dnes třeba mažoretky vnímat jako tanečnice, gymnastky a akrobatky. „Pompony mám ráda, protože mě baví gymnastika.“ Trenérka mládeže Hana Novotná: Všechno je lepší než nic Přečíst článek › Vztah trenérky Petry Bláhové k oběma náčiním prošel vývojem. „Za dob mé ‚závodní slávy‘ jsem milovala hůlku. Líbilo se mi, jak si s ní můžu hrát, a díky jednoduché fyzice všechno funguje. Jakmile jsem přešla do pozice trenérky, uvědomila jsem si, že tvořit choreografie s pompony je kreativnější. Člověk může do cvičení s nimi lépe přenést všechny své taneční nápady,“ líčí Bláhová. Určit, s kterým náčiním je sestava náročnější, se však zdráhá. „Záludnost hůlky je velká. Všechny se snažíme o těžké prvky. Tím se zvyšuje možnost pádu. S pompony je to podobné. Kladen je jen větší důraz na flexibilitu a akrobacii.“ S pompony se potí ruce. Rána hůlkou bolí A teď, babo raď! V našem případě holčičko. Anežce Hrubé je devět let a v problému má jasno. „Lepší je hůlka, protože s ní můžu cvičit i doma,“ vysvětluje. Stejně stará Zuzana Fajová je rovněž „ortodoxní hůlkařka“. „Cviky s ní jsou zajímavější, s pompony se potí ruce,“ popisuje. Podobné nesnáze se Anny Fořtové nejspíše netýkají. Sedmiletá šikulka hlasuje pro třásně. „Když spadnou pompony na hlavu, nebolí to,“ argumentuje. O čtyři roky starší Marie Mazánková doplňuje: „Lepší jsou pompony. V sestavě s nimi je víc gymnastiky, a to je zábavnější.“ Jak už jsme předeslali, většina Preziosek neřeší, zda jdou cvičit s hůlkou, či třásněmi. Anežka Bolinová, šestnáctiletá sólistka s batonem, říká: „Obojí se mi líbí kvůli něčemu jinému. Pompony mám ráda kvůli gymnastice, hůlku kvůli práci s ní (twirlingy a výhozy).“ O sedm let mladší Adéla Vrzalová její slova potvrzuje, i když nevolí stejně odborný slovník. „Hůlku mám ráda, protože se s ní dělají různé otočky a fígle, pompony kvůli gymnastice.“ Zdroj: Deník Následující tři řečnice spojuje věk (je jim dvanáct), nerozhodnost při výběru náčiní i literární nadání. Všechny totiž poslaly nejdelší odpovědi. Kateřina Fořtová mj. sděluje: „U hůlky mě baví otočky a přehozy, u pomponů stojky a přemety.“ Adéla Kratochvílová míní, že každé náčiní “má něco do sebe“. Také ona miluje gymnastiku. „Je super pocit, když letím při prvku vzduchem nebo jsem v nějaké zajímavé poloze. A taky se můžu předvést před spolužáky,“ směje se. Láká ji možnost vymýšlet si s hůlkou vlastní kombinace. „Parádní je, když se mi točí na ruce nebo pod ní dělám otočky,“ zdůrazňuje. Natálie Medlínová vše podtrhuje a dodává: „Baví mě učit se nové prvky – gymnastiku i twirling. Prostě mám ráda oboje!“ Tereza Motyková: Preziosu vděčím za přátelství i za volbu povolání Přečíst článek ›