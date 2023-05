Vstříc nové výzvě, dobrodružství a nevšedním zážitkům vyrazili směr Itálie jindřichohradečtí dragoni. Dvě posádky dračích lodí ze spolku Vajgarská saň se v okolí Benátek v neděli 28. května postaví na start maratonské regaty v délce 30 kilometrů pro plavidla poháněná vlastní silou. Vogalonga 2023, jak zní název této akce, má před sebou v pořadí už 47. ročník a jejím smyslem je upozornit na poškozování této oblasti vlivem provozu motorových plavidel.

Jindřichohradecké posádky dračích lodí se v neděli zúčastní vyhlášené maratonské regaty v Itálii. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

A jak se nápad přihlásit se zrodil? Hradečtí pádlaři o akci zaslechli od svých soupeřů, s nimiž se potkávají na závodech dračích lodí po celé republice. „Viděli jsme nějaké fotky, videa, slyšeli pozitivní reference, že je to velký zážitek, tak jsme si řekli, že bychom mohli zkusit něco nového a rozhodli se, že se přihlásíme,“ líčí okolnosti člen vedení spolku Vajgarská saň Petr Houška.

Nakonec klub, který sídlí na městské plovárně u rybníka Vajgar, vypravil do Itálie dvě posádky dračích lodí, což jsou čtyři desítky závodníků. „Pojede smíšená posádka mužů a žen Vajgarská saň a pak čistě ženská Vajgarské sirény,“ informoval.

Společně s nimi vyrazila do Itálie ještě další loď složená ze známých a kamarádů z celé republiky, takže celkem se včetně technického doprovodu jedná o více než šedesát lidí. Ze základny tak v noci na pátek vyjel autobus a několik vozidel. A samozřejmě i potřebné dračí lodě.

Účastníky nesoutěžní plavby čeká téměř 45 kilometrů, samotná regata zahrnuje třicetikilometrový okruh benátskou lagunou v Jaderském moři. Start je u Náměstí Sv. Marka, lagunou se popluje do Burana a zpět jinou cestou přímo skrz Benátky po Grand Canalu. Po dobu regaty bude zastaven provoz motorových lodí v oblasti. Jedná se o jednu z nejmasovějších akcí tohoto druhu na světě a jen v loňském roce se na start postavilo na sedm tisíc lidí, kteří zasedli do dvou tisícovek nejrůznějších plavidel od paddleboardů přes gondoly, kajaky, kanoe, dračí lodě a další.

„Samozřejmě, že nevíme, co nás čeká, nikdo z nás nic podobného ještě neabsolvoval, ale je to výzva. Po cestě jsou nějaké občerstvovací stanice, jinak musíme mít všechno sebou na lodi, protože se nezastavuje. Ani na záchod, protože vlastně není kde. Ale byli jsme informováni, že to stejně nebudeme potřebovat, protože všechno vypotíme,“ podotkl Petr Houška.

Hradečtí sportovci se na maraton na moři speciálně nepřipravovali, ale zvýšili objem pravidelných tréninků. „Na jaře jsme začali o něco dřív než obvykle, snažili jsme se co nejvíce najezdit a už jsme absolvovali řadu závodů dračích lodí v tuzemsku na delších tratích. Víme však, že tohle bude ještě úplně jiný zápřah,“ uvědomuje si představitel klubu náročnost nesoutěžního klání.

Dragoni musí nejprve z kempu Fusina, kde jsou ubytovaní, odpádlovat sedm kilometrů na start, pak absolvovat třicetikilometrovou regatu a po ní zase sedm kilometrů zpět na základnu. „Na lodi budeme minimálně sedm hodin, ale spíš ještě víc, protože v Benátkách se prý na úzkých kanálech tvoří velké fronty. Naše motto proto zní: hlavně přežít,“ dodává s humorem Petr Houška.

Takže, dragoni z Vajgaru, úspěšnou plavbu a šťastný návrat!