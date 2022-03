Hanácký tým má totiž k dobru tři výhry a ve vzájemných utkáních v této sezoně vede 3:2. Musel by tedy všechny zbývající duely prohrát, Hradec naopak ve všech uspět a navíc v tom závěrečném vzájemném minimálně o 9 bodů, aby překlopil lepší skóre, jež by v tom případě rozhodovalo, na svou stranu. A to se, po pravdě řečeno, příliš reálně nejeví.