Domácí favorit to především v první čtvrtině neměl vůbec jednoduché. Hradec dal úvodní koš zápasu, strakonické hráčky rychle odpověděly a vedly 3:2. Pak se znovu karta obrátila a domácí basketbalistky si vypracovaly osmibodový náskok. Hráčky Strakonic však dokázaly snížit na rozdíl tří bodů. Nakonec skončila první čtvrtina rozdílem pěti bodů.

Ještě začátek druhé čtvrtiny napovídal, že by mohly hráčky Strakonic držet s favoritkami krok (17:14 a 20:16). Pak však udělaly domácí basketbalistky šňůru devíti bodů, střelecky se jim dařilo i nadále a v poločase již vedly o 23 bodů.

Ve třetí čtvrtině se hostující hráčky nejvíce přiblížily soupeřkám za stavu 49:32, ale pak opět úřadovaly střelkyně Hradce Králové. Po třech čtvrtinách bylo definitivně rozhodnuto (69:38).

V závěrečné části domácí hráčky postupně navyšovaly své vedení a v poklidu si dokráčely pro vítězství. Na straně Strakonic dokázala střelecky držet se soupeřkami krok Simona Růžková, která zaznamenala 12 bodů.

„Musím Sokolu Hradec Králové pogratulovat k vítězství, bylo zcela zasloužené. Na druhou stranu si myslím, že jsme podali nebojácný výkon a věřím, že nám to v dalším vývoji, kdy hrajeme v pátek proti Slovance o to, kdo získá první vítězství, pomůže.,“ uvedl po utkání strakonický trenér Petr Martínek a pokračoval: „Největší rozdíl v utkání byl v tom, že Hradecké Lvice jsou spolu poměrně dost dlouho. Je u nich namixován tým jednak zkušených a jednak mladých hráček. My máme hráčky převážně mladé, získáváme zkušenosti, ale myslím si, že jsme podali dobrý výkon. Jsem s ním spokojený a škoda jen asi tří minut ve druhé čtvrtině, kdy nám soupeř odskočil na osmnáct bodů. Jinak bych byl nadmíru spokojen.“

Sokol Hradec Králové – BK Strakonice U19 Chance 93:49 (17:12, 47:24, 69:38). Body Strakonic: Růžková 12, Vydrová a Vadlejchová 8, Rosecká 7, Soukupová 4, Horsáková 3, Vorlová, Petrušková a Jánská 2, Junková 1.