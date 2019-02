České Budějovice – Osm nejlepších dvojic z páteční kvalifikace čeká v sobotu exklusivní zážitek. Ve finále IGY Beach Cupu je do týmů trojic doplní samotní hráči extraligového Jihostroje. „Kluci budou mít tentokrát jediný úkol. Zkrátka bavit lidi, nejen aktivní účastníky turnaje, ale všechny návštěvníky akce," říká Jan Svoboda, kouč českobudějovických volejbalistů.

ZÁBAVA. Bavit lidi zadal Jan Svoboda (vpravo) všem hráčům včetně Petra Zapletala pro IGY Beach Cup | Foto: Václav Pancer

Jak vůbec celou akci vnímáte?

Jednoznačně jako velice zajímavou akci, na kterou se těším.

Nezapojíte se osobně do průběhu turnaje?

Kdepak. Lidé se tak nemusí bát, že by byli se mnou v týmu. Mohou se tak těšit vyloženě jen na hráče. Abych hrál, musel bych jedině sám úspěšně projít kvalifikací. (úsměv)

Dáte hráčům nějaké tréninkové pokyny i v rámci turnaje?

Určitě ne. Trénujeme nyní dvoufázově od pondělí do pátku. Normálně by tak kluci měli určitě sobota i neděle volno. Předepsané tréninkové dávky na turnaj nejsou.

Takže půjde zejména o zpestření během přípravy?

Přesně tak turnaj vnímáme. Bereme jej jako kulturně společenskou akci pro celou veřejnost, kde hráči nebudou mít pokyny jako obvykle.

Jaké trenérské pokyny tedy budou mít?

Jednoduše řečeno bavit se s lidmi a zároveň také bavit lidi. Pro účastníky finále budou jistě zajímavé být v týmu s extraligovým hráčem a strávit s ním celý den. Byli bychom však rádi, kdyby si celou akci užili nejen lidé, kteří volejbal rádi hrají, ale i také ti, kteří se na něj třeba jen rádi dívají. Všichni návštěvníci pak budou mít možnost potkat se s hráči v jiném prostředí, což by mělo pomoci k většímu sblížení veřejnosti s hráči a celým klubem. To by mělo být příjemné a zároveň přínosné.

Může mít přece jen určitý tréninkový vliv, že se bude hrát na písku?

Sice na něm také trénujeme, ale nejde o volejbal. Zaměřujeme se v písku na fyzickou přípravu v podobě různých odrazů a běhů. Na turnaji však skutečně půjde jen o zábavu. Troufám si říct, že odehrát turnaj by pro hráče nemělo znamenat ani žádnou velkou fyzickou zátěž.

Hrát se bude přímo v centru města.

To je výborný nápad. Na vrcholné úrovni volejbalu jsem se už setkal s tím, kdy podobné turnaje probíhaly třeba na náměstí či v nákupních centrech.

A co na to říkáte?

Výhodou je to, že když se akce takto vsadí do centra města, může se zastavit pět set nebo i tisíc lidí, kteří zrovna půjdou jen okolo a normálně by takový turnaj nevyhledali.

Budou mít se na co dívat?

Jsem přesvědčen, že ano. Myslím si, že kluci plážový volejbal velice dobře umí a někteří by se uplatili dokonce i na mistrovství České republiky.

Jak jste vůbec spokojen s dosavadním průběhem letní přípravy?

V současné době máme za sebou čtyři týdny a mohu říct, že probíhá dobře. Co jsme si předsevzali, tak plníme. Hrubá fyzická příprava se odehrává před halou na trávě, v posilovně Pouzar, chodíme také plavat a na Hlubokou jezdíme běhat do svahů. K atletice využíváme i jeden koridor v hale.

Takže se vše daří?

V podstatě ano. Kaňkou je jen zranění Rada Macha, který si poranil kotník. Nyní se ale už začíná začleňovat. Noha však musí být pořád v klidu. Jinak jsou hráči zdraví a fyzickou přípravu absolvují v plné síle.

Říkají také o IGY Beach Cupu…

Stanislav Pochop (manažer VK České Budějovice):

„Aby se takový turnaj, kterým je IGY Beach Cup, odehrál v centru města, jsem se přilíš nesetkal. Vím třeba o podobných akcích v Brně či Olomouci, ovšem tam vždy šlo spíše jen o různé exhibice. Ale možnost aktivní účasti v turnaji pro širší veřejnost je naprosto ojedinělá. Zvládnout celou akci organizačně je velice náročné, přestože se na tom podílí hodně lidí."

Zdeněk Scheichl (vedoucí mužstva A-mužů):

„Musím říct, že takový turnaj jsme ještě nehráli. Půjde určitě o výbornou propagaci IGY Centra, které celou akci pořádá a my se připojíme. Jde především o zábavu pro lidi, což se snad podaří naplnit."

Jan Čipera (fanoušek Jihostroje):

„Myšlenka se mi strašně líbí. Sám osobně budu na turnaji navíc figurovat i jako rozhodčí. Vedle klasického volejbalu mám totiž licenci také na plážový volejbal. Myslím si, že celá akce bude velice dobrou propagací klubu a zároveň i volejbalu jako sportu mezi širší veřejností. Páteční kvalifikace se navíc zúčastnil i manažer Standa Pochop, což je super. Chtěli jsme se do turnaje zapojit také jako oficiální Fanklub, ale nepodařilo se nám ještě dotáhnout jeho oficiální zaregistrování. Pokud by se v myšlence turnaje v budoucnu pokračovalo, možná bychom jako Fanklub Jihostroje dokázali pozvat fanoušky ze všech volejbalových klubů mužské i ženské extraligy."

Doprovodný program

– dětský koutek s klaunským představením a šaškem na chůdách

– živá hudba, roztleskávačky

– soutěž se značkou Somersby o stylový iPad mini

– občerstvení pro návštěvníky

- koncert skupiny Airfare od 16:30