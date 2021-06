V posledním utkání základní části zamířili prachatičtí hokejbalisté na béčko HBC Plzeň. Po první třetině vedli domácí již 3:0 a s týmem zpod Libína to nevypadalo vůbec dobře. Ve druhé třetině však Horalové brankami Valenty a Nerudy snížili až na rozdíl jediné branky a hned v úvodu třetiny třetí Pavel Valenta dokonce vyrovnal. Utkání dospělo až do samostatných nájezdů, ve kterých byli šťastnější domácí hokejbalisté.

Prachatičtí hokejbalisté by se nyní rádi probojovali do Final four. K tomu však musejí udělat tento víkend důležitý krok, to znamená postoupit ze čtvrtfinále. „Tabulka rozhodla o tom, že si o postup ve dvou zápasech zahrajeme s Bulldogs Brno. První utkání hrajeme v sobotu od 15 hodin v naší aréně, odveta je na programu druhý den v Brně. Chceme dál,“ burcuje před čtvrtfinále kapitán Horalů Jan Turek