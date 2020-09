Jací jsou ti dnešní náctiletí? Dospělí míní, že stále horší. Zajímají se jen o vlastní vzhled, opačné pohlaví, alkohol nebo dokonce drogy. „Ztracená generace, a hlavně znuděná.“ Ono to zase tak hrozné není, napadne vás při pohledu na trénink blatenského Preziosa. Místo protáhlých obličejů, usměvavé tváře. A koukejte, tamhle ty obratné tmavovlásky. Salto – druhé! Pozor! Snad od zápalu sester Bolinových nechytne sokolovna.

Anežka (vlevo) a Alžběta Bolinovy. | Foto: David Kratochvíl

Šestnáctiletá Anežka a o pět let mladší Alžběta se během dne nezastaví. Stíhají školu (navíc s grácií), hrají na hudební nástroje (klavír, flétnu) a hlavně se realizují u svých milovaných mažoretek. „Jsem moc ráda, že mohu být v Preziosu. Mám tam nejlepší kamarádky. Je to moje druhá rodina,“ popisuje Anežka. Formuluje to, zdá se, výstižně, neb její sestra souhlasně přikývne.