Prachatice - Prachatičtí hokejbalisté oslaví příští rok 20. výročí založení klubu na domácí půdě.

Hokejbalové hřiště by mělo být u výpadovky na Strážný. | Foto: MÚ Prachatice

Návrh prachatického místostarosty Roberta Zemana, který vyzval zastupitele k ukončení projektu výstavby hokejbalového hřiště v lokalitě U Rybníčku, v pondělí večer neprošel. Bylo to ale takzvaně „o fous“. Jasný nesouhlas s ukončením projektu dalo dvanáct zastupitelů, tři se zdrželi a jen Robert Zeman hlasoval pro jeho ukončení.



Podle místostarosty jsou zatím zaplacené peníze za přípravu projektu menší ztrátou než stavba sportoviště v parku Mládí poblíž bytových domů. „Ano je to na poslední chvíli, ale myslím, že hřiště může být jinde,“ zdůraznil Robert Zeman a doplnil, že pokud bude většina zastupitelů souhlasit, tak on podpoří změnu v rozpočtu. Tedy přesněji převod peněz z toho letošního do rozpočtu příštího roku.



Starosta Martin Malý na vysvětlenou dodal, že ředitel prachatického DDM Jiří Machart preferuje v případě převodu majetku DDM na Jihočeský kraj hřiště multifunkční. „Do přípravy projektu jsme dali už dva a půl milionu korun. Pokud dotaci odmítneme a hřiště nepostavíme, bude nás to stát další peníze a hřiště nebude,“ vysvětlil starosta.



To, že zastupitelé se stavbou hřiště souhlasí, přivítal Josef Parkman z prachatického hokejbalového klubu. „Po letech snažení se to konečně povedlo,“ zhodnotil těsně po rozhodnutí. Připomněl, že žádost o hřiště dal na úřad v roce 2000. „Příští rok slaví hokejbalový klub dvacet let výročí, tak ho oslavíme na novém hřišti,“ řekl.