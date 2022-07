Přestože v uplynulém soutěžním ročníku první ligy skončili prachatičtí hokejbalisté šestí, v nové sezoně se objeví o soutěž výše. „Myšlenkou přesunu do extraligy se zabýváme již delší dobu. Řešili jsme, zda se z nás stane pouze klub, který vychovává mládež pro ostatní týmy, nebo ti nejlepší mládežníci zůstanou pod Libínem. Máme zde plno skvělých mladých hráčů, za což je třeba poděkovat trenérům, vedení klubu, rodičům, že je k nám přivedli, a v neposlední řadě i Městu Prachatice za podmínky, jaké nám vytváří. Nicméně ti nejlepší začali odcházet jinam a s tím se nechceme smířit,“ uvedl kapitán prvního týmu Horalů Jan Turek a doplnil: „Tím, že kluci odcházeli do jiných extraligových týmů, šla dolu i výkonnost našeho týmu v první lize. Možná paradoxně by pro nás bylo těžší hledat hráče pro první ligu než pro extraligu. A je třeba říci, že na jihu Čech je plno skvělých hráčů, kteří na extraligu mají. A většina extraligových klubů je tvořena těmi nejlepšími hráči z daných krajů.“

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Již v předchozí sezoně hrála celá pětice prachatických hokejbalistů v extraligových týmech. Ti by se měli nyní vrátit. „Mimo Prachatice hráli Jirka Štěpánek, Pavel Šilhán, Radek Sitter, Jarda Markytán a Víťa Šimůnek. Ti logicky upřednostňovali extraligu před první ligou a za nás nastupovali, když měli volno. Ale jejich neúčast se odrážela i na úrovni pátečních tréninků,“ doplnil Jan Švácha.

Zájem o extraligu je věc jedna, ale získat ji, je věc druhá. „Řešili jsme různé myšlenky, ale nechtěli jsme se s nikým tahat. Najednou přišla zpráva, že končí Most. Navíc finanční stránka převodu soutěže byla velice výhodná, a tak jsme hned začali jednat. Upeklo se to za dva dny. Taková šance se již nemusí opakovat,“ hovořil o cestě nahoru Jan Turek a Jan Švácha doplnil: „V Mostě skončil hlavní trenér a s ním asi sedm stěžejních hráčů. Most to měl postavené na tom, že hrál na dvě hodně silné pětky, což se jim rozpadlo.“

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Stěžejní osobou při licitaci o extraligu byl i zkušený reprezentant Jaromír Markytán. „Jarda nás nakontaktoval na vedení Mostu. Navíc sám přišel s tím, že pokud budou hrát Prachatice extraligu, tak se vrátí pod Libín a nebude hrát na Kladně či v Kertu. To byla pro nás vzpruha do toho jít,“ doplnil Turek.

Tomáš Pixa.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaDo Prachatic se tedy vrátí pět hráčů se zkušenostmi z extraligy. Jen na nich to však stát nemůže. S kádrem, který nyní hrál první ligu se nejvyšší soutěž hrát asi nedá. Navíc gólman Tomáš Pixa avizoval, že to může být jeho poslední sezona. „U Tomáše je to o zdravotních problémech s třísly. Ale pokud mu to zdraví dovolí, chytat bude. Regule extraligy však hovoří o tom, že musejí být na zápas dva plně oblečení gólmani. Každý chce dva vyrovnané, takže sháníme i posilu do brány,“ hovořil o gólmanech Jan Švácha a Jan Turek doplnil: „Naší prioritou je složit tým tak, aby sedmdesát procent hráčů bylo z Prachatic. Dorůstají nám výborní mladí hráči, ale chce to ještě nějaké dva tři roky. Zbytek týmu chceme poskládat z ostatních jihočeských klubů. Měla by to být i vizitka pro celý kraj, vždyť extraliga zde dlouhá léta nebyla. V Prachaticích je pro nejvyšší soutěž výborné zázemí, navíc se v současné době jedná o zastřešení hřiště. Tomu by extraliga mohla také pomoci.“

O možných posilách do prachatického týmu je zatím předčasné hovořit. Ale nabízí se, že by vedení mohlo oslovit hráče, kteří zde z jiných jihočeských klubů již působili dříve. „Chceme oprášit starou soupisku zpřed čtyř let, kdy jsme základní část první ligy vyhráli. Jeli jsme jméno po jménu a některé z nich oslovujeme. Někdo v extralize již působí jinde a není to o aktuálním jednání, ale třeba od další sezony. Ale nespíme a sestavujeme tým pro nejvyšší soutěž s plnou zodpovědností,“ hovořil o aktuálních jednáních Jan Švácha a Jan Turek doplnil: „Je to vše ještě úplně nové. Jednat jsme začali v pátek, v neděli extraligu podepsali a nyní oslovujeme hráče. Stále je to amatérský sport a každý řeší nejprve své osobní věci a poté až hokejbal. Ale fakt je ten, že pro mnoho z těch, které jsme oslovili, je to nová motivace a přemýšlejí o tom.“

Každý rok do Prachatic jezdil do Prachatic na turnaj tým složený Jaromírem Markytánem pod názvem Fialové Kobry. Jeho hráči by se asi Prachatickým hodili. „Takový tým mít, tak bychom asi byli konkurencí všem týmům z popředí extraligy. My se ale snažíme udělat extraligu jihočeskou a mít dlouhodobý plán s tím, abychom za pár let mohli pokukovat po vyšších místech. Je jasné, že první rok bude těžký,“ hledí k první sezoně v extralize Turek.

Prachatičtí Highlanders si od nové sezony zahrají hokejbalovou ExtraliguZdroj: Deník/Vladimír KlímaV extraligových týmech působí celá řada skvělých hokejistů. Co takhle David Pastrňák v Prachaticích? „Pastrňák hrává, buď první kola, nebo na konci soutěže, až mu skončí povinnosti v NHL, za Karvinou. Je tedy možné, že pokud bychom hráli s Karvinou v době, kdy bude mít volno, tak přijede. Ale extraliga je nabitá reprezentanty v hokejbale. Jsou to hráči na skvělé úrovni a i diváky čeká skvělá podívaná. Mezi ty patří i Jarda Markytán, kolem kterého budeme skládat náš tým. A skvělé zápasy by měly být motivací i pro naše juniory a dorostence, aby se posouvali dál,“ dodávají Jan Turek s Janem Šváchou.

Hokejbalová extraliga zvedne oponu nové sezony začátkem září. Fanoušci se tedy mají na co těšit.