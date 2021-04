Je to prakticky přesně půl roku, co si hokejbalisté zabalili fidlátka a zavřeli prachatickou Highlanders arénu. „Všichni jsme se na hokejbal moc těšili, jak hráči, tak i my trenéři. Máme tady na hřišti dvanáct mladších žáků. Zkrátka dodržujeme nařízení, která jsou v tuto chvíli platná. Děláme kruhový trénink ve dvojicích,“ přiblížil první trénink po dlouhé pauze trenér Jan Fafejta.

Ještě před tréninkem došlo na úsměvné situace. „Jsou to takové perličky. Někomu jsou malé boty, jinému malá helma, další mají krátké hokejky. Některé hráče jsme pomalu ani nepoznali, jak vyrostli a zesílili. Třináctého října dali všichni věci do batohů a vytáhli je až teď, když máme čtrnáctého dubna. Takže se nemůžeme divit,“ přidal s úsměvem trenér.

V den, kdy ministr zdravotnictví oznámil, že se bude moci od pondělka trénovat ve dvaceti lidech, začal Jan Fafejta připravovat tréninkové plány. Ale rychle musel brzdit. „Byla to hrozná situace. Již v pondělí jsme chtěli trénovat ve dvaceti a najednou nám to snížili na dva lidi. Teď je to alespoň šestkrát dva, takže se snažíme dělat něco formou kruhového tréninku s dodržením rozestupů,“ říká trenér a doplňuje: „Je třeba, aby měly děti pohyb. moc se na to těšily. Volali i rodiče, kdy se začne trénovat, jak to bude. Zkrátka všichni chtěli co nejdříve odstartovat. Snad to již bude jen a jen lepší a snad nám v dohledné době povolí alespoň nějaký přátelský zápas.“

Marek Fleischmann.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Na výpomoc do branky přišel i Marek Fleischmann, Ten chytá v týmu starších žáků a svými výkony v minulé sezoně natolik zaujal, že byl pozván na Camp talentované mládeže do České Třebové.

„Na hřišti jsme prakticky po půl roce. Zápas jsme si naposledy zahráli na začátku října. Pak se ještě mohlo chvíli trénovat na začátku prosince. Ale již to je strašně dlouhé a musel jsem začít něco sám dělat doma, abych moc nezlenivěl,“ svěřil se s úsměvem sympatický gólman.

V rámci toho, že je v republikovém hledáčku hokejbalových talentů, musí se Marek stále drže v kondici, aby mohl, až přijde čas, naplno znovu naskočit do zápasů a pokračovat ve svých výkonech. „Samozřejmě i na to jsem myslel. Ten první měsíc každý čekal, co bude. Když jsem viděl, že se to asi nerozběhne, tak jsem se začal připravovat individuálně. Běhání a postupně i posilování,“ říká Marek a doplňuje: „Ale podstatně horší to bylo minulé jaro. To jsem z toho byl hodně špatný, že se nemohlo dělat vůbec nic a nikdo netušil, co vůbec přijde. Teď snad již můžeme věřit, že se všechno obrátí k lepšímu.“