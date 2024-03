/FOTOGALRIE/ Bezmála šest stovek diváků sledovalo souboj hokejbalové první ligy mezi druhými Datels Blatná a vedoucím Suchdolem. Spokojenějš z utkání odcházeli domácí po výhře 4:2.

I. liga hokejbalistů: Datels Blatná - Suchdol nad Lužnicí 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). | Foto: Josef Etlík

Datels Blatná - Suchdol nad Lužnicí 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. D. Braun (D. Michálek, A. Duchek), 15. P. Maňaska (V. Šlehofer), 37. P. Maňaska (Z. Vinter), 43. D. Braun (J. Matoušek) - 5. J. Pavlík, 30. J. Pavlík (M. Tácha). Vyloučení: 6:8. Využití přesilovek: 2:1. Střely na bránu: 31:32. Diváci: 585.

Datlíci se mohli při jednom utkání k dobru natlačit na dva body za vedoucí Suchdol. To se jim také podařilo. Utkání sice začali lépe hosté, když šli do vedení brankou v přesilovce, ale domácí v závěru první třetiny skóre otočili, když nejprve vyrovnávali také z přesilovky. Ve vyrovnané druhé třetině to vypadalo, že se již nic brankově nestane, když hosté pět vteřin před druhou přestávkou srovnali. V dramatické třetí třetině si domácí pomohli další brankou v přesilovce a tři body potvrdili necelé tři minuty před kocem utkání čtvrtou brankou.

Další utkání čeká hokejbalisty Datels Blatná v sobotu 30. března na hřišti devátých Tygrů Mladá Boleslav.

Aktuální tabulka je ZDE