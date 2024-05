/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prvními dvěma zápasy odstartovaly semifinálové série play off první ligy hokejbalistů. Datels Blatná se snaží přejít do finále přes Tygry Mladá Boleslav. Po prvních dvou zápasech je stav nerozhodný 1:1.

Hokejbalová 1. liga: Datels Blatná - Ml. Boleslav. | Video: Jan Škrle

Datels Blatná - Tygři Mladá Boleslav 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Branky: 11. D,. Braun (D. Michálek), 37. S. Vaníček (D. Michálek), 38. J. Matoušek (D. Michálek, J. Kafka), 42. D. Braun (M. Fiala, S. Vaníček) - 17. J. Marušinec (D. Šindelář, J. Erben), 18. D. Šindelář. Vyloučení: 4:4. Využití přesilovek: 1:1. Střely na bránu: 33:21. Diváci: 385.

Datels Blatná - Tygři Mladá Boleslav 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Branky: 31. S. Vaníček (J. Kovářík), 33. D. Michálek (J. Matoušek, S. Vaníček) - 11. L. Lhota (J. Marušinec), 16. L. Lhota (M. Malina), 18. V. Jágr (J. Hnátek), 30. L. Lhota (J. Marušinec), 34. P. Šíma, 40. L. Lhota (V. Jágr, M. Bydžovský). Vyloučení: 4:10. Využití přesilovek: 2:2. Oslabení: 0:1. Střely na bránu: 31:18. Diváci: 523.

Hokejbalisté Datels Blatná postoupili do semifinále po čtvrtfinálové bitvě s Pedagogem České Budějovice. Za stavu 2:0 odjížděli do jihočeské metropole. "Pedagog využil výhody domácího hřiště a sobotní utkání skončilo jeho výhrou 5:3. V neděli večer vyrazilo do Českých Budějovic ještě více fanoušků Datels a doslova zasypali tribuny stadionu. Ultras Datels rozbubnovali do varu nejen fanoušky z Blatné, ale i z Českých Budějovic. Tato podpora se dočkala odměny a Datels se brzy ujali vedení. Lukáš Koubek byl v bráně tentokrát nahrazen Karlem Horalem, který předvedl neskutečně vydařený výkon a jeho jméno bylo mnohokrát skandováno všemi fanoušky. Po dechberoucím utkání Datels zvítězili 2:3 a za góly děkujeme Davidovi Braunovi a Zdeňkovi Vinterovi. Cesta do semifinále byla pro Datels volná," komentovala postup datels Tereza Sedláčková z TJ Hokejbal Blatná.

Zdroj: Jan Škrle

A v Datels aréně byla při semifinálových duelech znovu skvělá atmosféra. "Datels aréna byla vyzdobena ohromnými plakáty, za což vděčíme Ultras Datels. Jejich členka Jitřenka Kyslíková vyrobila vlaječky Datels a ty se staly velmi populární mezi návštěvníky. Sobotní zápas odstartoval epický nástup mužů v doprovodu Datels přípravky. Utkání bylo velmi vyrovnané až do třetí třetiny, kdy Datels přestříleli Tygry a zvítězili 4:2. S poslední minutou byl odpálen ohňostroj. O góly se zasadili David Braun, Sebastian Vaníček a Jan Matoušek. V neděli však nastoupili Tygři posílení o hráče z mistrovského extraligového celku HC Kert Park Praha a rychle se ujali vedení. Utkání skončilo stavem 2:6 a ani výměna Lukáše Koubka za Karla Horala tentokrát stav výrazně nezměnila. Fanoušci Datels odměnili Áčko přesto ohromným potleskem. Jsme hrdí, když se vyhrává, věrní, když se nedaří. O popularitě Datels svědčí i návštěvnost domácích zápasů, která během víkendu byla průměrně 454 diváků," komentovala blatenskou část semifinálové série Tereza Sedláčková.

Další víkend se hrají dva zápasy v Mladé Boleslavi. Případný pátý duel by se hrál 1. června opět v Blatné.

Ve druhém semifinále je stav mezi KOVO Praha a Vlčí smečkou Ústí nad Labem také vyrovnaný 1:1.