Na písecké trati je mimořádně důležité postavení na startu. Proto byla pro pilota prachatického týmu MS Kart racing tak cenná výhra v měřeném tréninku. „V naší třídě už se během závodu moc nepředjíždí, takže dobrá pozice na startu má velký význam,“ přikývne.

Jediné zaváhání za celý závodní víkend přišlo v první finálové jízdě, ve které dojel Kadlčák druhý. „Celou jízdu jsem vedl, ale čtyři kola před cílem mě přeskočil Kuba Talaš. Byl to boj až do konce, ale skončil jsem druhý,“ vrátil se k úvodní bodované jízdě.

Druhou vyhrál systémem start – cíl. „Start mi vyšel ideálně, povedlo se mi soupeřům i trošku poodjet a pak už jsem si to jenom kontroloval,“ pochvaloval si v cíli vítězné druhé jízdy.

Podobně si vedl také v závěrečném superfinále a díky povedenému píseckému závodu se posunul na čtvrtou příčku průběžné klasifikace šampionátu. „Abych se přiznal, na pořadí mistrovství moc nekoukám. Soustředím se na jednotlivé závody, abych zajel co nejlepší výsledek. A také posunul motokáru, což považuji za to nejdůležitější,“ zdůrazní.

Přesto by Kadlčáka lákal zisk titulu mistra republiky. „K tomu je ale hodně dlouhá a náročná cesta. Letos jedeme s novou technikou, zatím se nám však daří a zrychlujeme každým závodem,“ chválí si. „Jsem rád, že jsem v tomto roce dostal šanci startovat za tým MS Kart. Nabídku jsem přijal a jsem nadmíru spokojen,“ dodá.

Na Hradišti sice vyhrál, ale jeho úplně nejoblíbenější okruh to není. „Vadí mi tady hodně vysoké obrubníky. Na nich to po třech dnech ježdění docela bolí. Také se tady těžko předjíždí. Když si to soupeř pohlídá a jede celý závod defenzivu, tak skoro nemáte šanci ho někde předjet,“ podotkne.