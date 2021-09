Na jednom místě se představila drtivá většina sportovních klubů působících na území Strakonic. „Je zde čtyřicet stanovišť, ve kterých se prezentuje třicet sportovních odvětví. Navíc zde jsou složky integrovaného záchranného systému,“ potvrdil velký zájem o účast ze strany jednotlivých sportovních klubů Stanislav Kašpar.

Připravit takovou akci znamená několik měsíců mravenčí práce a někdy i bezesných nocí. „Intenzivně jsme na uspořádání této akce pracovali od konce června. O základních rysech, jak by to mohlo vypadat, jsme přemýšleli určitě půl roku,“ říká Jan Kordíková a doplňuje: „Na konci června jsme oslovili tělovýchovné jednoty. Sice nešťastný termín před prázdninami, ale situace v republice nám neumožňovala začít dříve. Ale dokázali jsme to dohnat. Kdo mohl a měl čas, tak svůj sport a svou činnost odprezentoval.“

Za organizačního zajištění OS ČUS Strakonice představilo svou činnost třicet sportovních klubů ze Strakonic.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Pro jednotlivé oddíly a kluby je taková akce ideální možností, jak nalákat nové zájemce o jejich sport. „Obešli jsme s kolegyní všechna stanoviště a kluby to velice kvitují. Na začátku školního roku stejně kluby do škol chodily a dělaly nábor. Tady děti viděly všechny sporty na jednom místě, mohly si cokoliv vyzkoušet a výběr byl obrovský. Člověka pak potěší, když akce splní svůj účel,“ hodnotil spokojeně odezvu ze strany klubů Stanislav Kašpar.

V dopoledních hodinách si stanovištěmi prošly i děti z mateřských škol. Někdo by si mohl říci, zda to na jejich věk není moc brzy. „Určitě není,“ usmívá se Stanislav Kašpar a Jana Kordíková doplňuje: „S mnoha sporty se začíná v předškolním věku. Překvapilo mě to například u motokrosu. Sotva dítě umí chodit, ale již sedí na motorce. Začíná se od tří či čtyř let.“

To, že se některé sporty neobjevily, mělo svůj důvod. „Zasáhlo jim do toho třeba soustředění či jiné věci. Sice nás to mrzelo, ale s tím nic nenaděláme. Je každého věc, jak se k tomu postavil,“ uvedl S. Kašpar. „Z některých oddílů, odkud nemohli přijít, tak poslali fotky a videa a my to zařadili do smyčky, která zde běží na televizi po celý den,“ doplnila J. Kordíková.

Podívat se přišly děti z mateřských škol i škol základních. Ale ne ze všech. „Odezva od těch, kteří přišli, byla suprová. Bohužel se sem některé děti nedostaly, protože jejich škola účast zakázala. Na základě manuálu z Ministerstva školství, který praví, že by se děti neměly zúčastňovat hromadných akcí, je sem zkrátka nepustili. Zkrátka doba covidová nám zasáhla i do naší akce,“ doplnil S. Kašpar.

A který sport by si oba dva z těch nabízených vybrali?

„Všechno je trochu jiné než v době, kdy jsme my se sportem začínali. Vše se vyvíjí. Já osobně dělala tenis, který zde zrovna není. Ale určitě bych si vybrala, těch možností je zde spousta. Sport se dá prezentovat zábavnější formu, než to bývalo dříve. Já bych si v současné době vybrala taneční sporty. Je mi to bližší a baví mě to. Zajímalo by mě i potápění, to bych také vyzkoušela. Bavilo by mě i střílení,“ potvrdila Jana Kordíková, že není jednoduché si z tak velkého počtu sportů vybrat jen jeden.

Stanislav Kašpar spojil svůj sportovní život hlavně s hokejem. „Z hokeje mě tak bolí celé tělo, že bych si asi dneska vybral šachy,“ uvedl se smíchem a dodal: „Samozřejmě hokej, to byla moje celoživotní vášeň. Dal jsem mu všechno a také to zanechalo následky. Ale neměl jsem problémy s žádným sportem a je super, že je takový výběr.“.

A co vzkázat dětem? „Dejte se na cokoliv, hlavně se hýbejte. Najděte si tu svou sportovní parketu. Neseďte doma u počítače jako peciválové. To můžete až vám bude devětaosmdesát. Ale známe i spoustu lidí, kteří i v tomto věku sportují,“ doplnili Stanislav Kašpar s Janou Kordíkovou.