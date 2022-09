Fanoušků motorismu dorazilo opravdu hodně. „Byli jsme mile překvapeni, že přišli už v sobotu na kvalifikace. I s doprovody jezdců jich tady bylo takových patnáct set,“ pochvalovala si. Na nedělní hlavní závod pak dorazil minimálně dvojnásobný počet.

V Kaplici se letos jel již třetí velký závod. V květnu to bylo mezinárodní mistrovství republiky v motokrosu, v červnu evropský juniorský šampionát motokrosařů a teď poprvé v historii mistrovství světa v sajdkárkrosu. „Strašně bych chtěla pochválit naše pořadatele, kteří už všichni velmi dobře vědí, co mají dělat. Fungují perfektně a mohu se na ně spolehnout. A k tomu máme navíc Honzu Froňka staršího. To je náš učitel, jak se mají dělat závody. Promotér seriálu byl maximálně spokojený a pro příští rok bychom k nám mohli dostat ještě větší závod. Pokud to klapne, tak to bude opravdu bomba,“ nechce zatím konkretizovat. „Až budeme plánovat závody na příští rok, tak si určitě nebudeme brát juniorskou Evropu,“ dodá. „Chtěli bychom jet mistrovství republiky a jeden velký závod, o kterém zatím raději opravdu nechci mluvit,“ usměje se.

Trať v Blanské kotlině má parametry pro velké motokrosové závody. „Pro sajdkáry jsme museli trať na třech místech rozšířit a zvětšovali jsme startovací prostor. Větší problém bylo zajistit ubytování pro dvaadvacet delegátů FIM, protože jsme se o pořádání závodu dozvěděli před necelými dvěma měsíci a hotely v okolí už byly vyprodané. Dalších pětadvacet lidí bylo od promotéra. To je věc, kterou jsme v minulosti nikdy neřešili,“ říká.

Kaplice hostí poprvé světový šampionát v sajdkárkrosu, Čermák jede o titul

Hlavním motivem závodu byl boj čtyřnásobného mistra světa Etienna Baxe s českým spolujezdcem Ondřejem Čermákem o mistrovský titul. Na vedoucí estonsko – finskou dvojici ztráceli před Kaplicí šestnáct bodů.

A hned v první jízdě umazali devět bodíků, když ji vyhráli systémem start – cíl. „Povedlo se nám nejlépe odstartovat, což je v Kaplici, ale i na dalších tratích základ,“ pochvaloval si po první jízdě Ondřej Čermák, jenž bojuje o historický první titul světového šampióna pro českého jezdce či spolujezdce.

Start do druhé rozjížďky už se Baxovi s Čermákem tolik nepodařil. Začínali čtvrtí a v průběhu jízdy se dokázali posunout jen o jednu příčku na třetí pozici. Vítězi druhé rozjížďky a celého kaplického závodu se stali Belgičan Marvin Vanluchene s mladším z nizozemských bratrů Baxových Robbiem.

V průběžné klasifikaci světového šampionátu zůstávají před posledním závodem v Německu na čele Estonec Varik s Finem Kunnasem, ale Bax s Čermákem na druhém místě ztrácejí pouhých pět bodů a mají vše ve svých rukou. Bude to ještě pořádně řežba o titul.

V Blanské kotlině také vyvrcholil evropský šampionát čtyřkolkářů. Titul získal suverénně Estonec Saar, který přišel o prvenství v kaplickém závodě jen vinou poruchy ve třetí jízdě. Vítězem se o víkendu stal Nor Granli.

Výsledky

MS v sajdkárkrosu – I. jízda: 1. E. Bax – O. Čermák (Niz./ČR), 2. Vanluchene – R. Bax (Bel./Niz.), 3. Hermans – Musset (Niz./ČR), 4. Van Verven – van den Bogaart (Niz.), 5. Varik – Kunnas (Est./Fin.), 6. Heinzer – Betschart (Švýc.), 15. Černý – Chopin (ČR/Fr.).

II. jízda: 1. Vanluchene – R. Bax, 2. Hermans – Musset, 3. E. Bax – O. Čermák, 4. Varik – Kunnas, 5. Van Verven – van den Bogaart, 6. Gordějev – Stupelis (Est./Lot.), 14. Černý – Chopin, 17. Polívka – Zatloukal.

Celkově GP ČR: 1. Vanluchene – R. Bax 47, 2. E. Bax – O. Čermák 45, 3. Hermans – Musset 42, 13. Černý – Chopin 13.

Stav MS po pěti odjetých závodech ze šesti: 1. Varik – Kunnas 197, 2. E. Bax – O. Čermák 192, 3. Vanluchene – R. Bax 170.

ME čtyřkolek: 1. Granli (Nor.) 58, 2. Saar (Est.) 58, 3. Brhel 53, 7. Sůsa 41, 10. Kostelecký (všichni ČR) 35. Konečné pořadí ME: 1. Saar 274, 2. Tveraen (Nor). 235, 3. Haverdil (Niz.) 201, 8. Brhel 91, 10. Sůsa 72.