Odstartovala také souběžná 55. Rallye Šumava Klatovy, jejíž první etapu vyhrálo favorizované duo Jan Kopecký – Jan Hloušek s vozem Škoda Fabia Rally 2 Evo. Bližší informace k soutěži se průběžně objevují na klubových stránkách www.pamk.cz i na facebookovém profilu PAMK Klatovy.

Ač mají mnozí pocit, že evropský šampionát historických vozů je ve znamení revivalu a jízdy spíše pro radost, při 29. Historic Vltava Rallye to tak rozhodně nebylo, ba právě naopak. Bitva na ostří nože se odehrávala na každé z rychlostních zkoušek a až na té poslední z nich se rozhodlo o celkových vítězích. Stali se jimi Andrea ´Zippo´ Zivian a Denis Piceno (Audi Quattro), kteří o svém triumfu rozhodli až v samém závěru soutěže. Rakušané Karl Wagner – Gerda Zaunerová (Porsche 911 SC) jejich tlaku dlouho odolávali, rozhodnutí tak přinesla až závěrečná, dvaadvacetikilometrová Strašínská rychlostní zkouška. Do ní vložili Italové všechnu svou energii a oproti prvnímu průjezdu se dokázali zlepšit o neuvěřitelných 41 vteřin. To nakonec rozhodlo – Rakušané sice také výrazně vylepšili svůj dopolední čas, na riskantní finále italské posádky to však nestačilo a po 135 kilometrech rychlostních zkoušek pro úspěch jižanů hovořilo pouhých 4,5 sekundy.

Historic Vltava Rallye 2021 vyhráli Italové.Zdroj: Vladislav Maschl

Třetí příčku o dvě vteřinky ubránila švédská posádka manželů Johnsenových (Porsche 911 Carrera RSR) před nováčky historických soutěží, českou dvojící Vojtěch Štajf – Vladimír Zelinka, kteří svou premiéru v rámci ME historických vozů absolvovali s Opelem Kadett Coupé. V rámci českého národního šampionátu (s mírně odlišnými předpisy) se nicméně Štajf se Zelinkou museli sklonit před duem Jiří Káňa – Martina Kalistová (Ford Sierra Cosworth).

Svou první etapu v sobotu odjela také jubilejní 55. Rallye Šumava Klatovy. Obrovské překvapení se zrodilo už v jejím úvodu, když tradiční vstupní rychlostní zkoušku na Klatovském okruhu ovládla mladá dvojice Dominik Stříteský – Danny Persein. Mladý Moravan byl v bitvě vozů Škoda Fabia R5/Rally2 o pár desetinek vteřiny svižnější než zkušenější piloti Jan Kopecký, Filip Mareš či Jan Černý, mezi tuto škodováckou trojici se vklínil pouze ostřílený obhájce šumavského prvenství Václav Pech s vozem Ford Focus WRC.

Sobotní RZ přinesly několik překvapení.Zdroj: Vladislav Maschl

Na dalších rychlostních zkouškách už se pořadí poněkud ´uklidnilo´a po předposlední vložce dne vedl se solidním náskokem Jan Kopecký před Václavem Pechem, Janem Černým a Filipem Marešem. Samotný závěr etapy ale poté přivodil další vrásky na čele úřadujícího domácího šampióna Václava Pecha, kterého technické potíže stály čtyřminutovou ztrátu a ztrátu nadějí na obhajobu šumavského prvenství. Plzeňskému závodníkovi a jeho spolujezdci Petru Uhlovi tak po sobotě dýchají na záda také lídři kategorie 2WD, jimiž jsou Jan Dohnal a Ivo Vybíral s vozem Renault Clio S1600.

Karel Špaček