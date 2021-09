Úvodní dva góly vstřelil domácí tým, ale v 8. minutě vedly Písečanky 5:2. V polovině úvodního dějství Poruba srovnala na 7:7 a Jihočešky navíc přišly o Michaelu Peškovou, která při bránění trefila protihráčku do obličeje a uviděla červenou kartu. Skóre se přelévalo ze strany na stranu, nakonec však závěr první půle lépe vyšel domácím házenkářkám, které odcházely do šatny s dvoubrankovým náskokem (17:15).

I po změně stran se oba soupeři dlouho přetahovali o každý gól. Ve 42. minutě výborně hrající a hlavně produktivní Michaela Boorová poprvé v utkání pro Písek získala tříbrankový náskok (22:25), a to se ukázalo jako rozhodující. Její tým už si vedení nenechal vzít, a přestože se Poruba v závěru mohutně snažila o odvrácení porážky, už se jí to nepovedlo a cenné dva body putují k Otavě. Výrazně k tomu přispěla zmiňovaná Boorová, jež se trefila celkem devětkrát, obvyklý střelecký standard předvedla s osmi góly kanonýrka Tereza Pokorná. Zdatně jim sekundovala i Alena Stellnerová, která zaznamenal pět branek.

Aleš Trojka, trenér Poruby: "Možná by tomuto utkání slušela remíza, ale nepodařilo se. Obdržených třicet branek je na domácí utkání moc, s tím se těžko vyhrává. K tomu se přidal nepovedený vstup do druhého poločasu a menší gólový výpadek v polovině druhé půle. Na konci jsme ještě náskok Písku stahovali, ale na bod či dva to nestačilo."

Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „Do Poruby se nejezdí pro jednoznačné vítězství, což jsme dobře věděli. Ale zachytili jsme nástup, se soupeřkami jsme se tahali o každý gól a několikrát si vyměnili vedení. Bojovalo se od začátku do konce, na obou stranách byly k vidění krásné házenkářské akce, ale někdy i trochu hluchá místa. Moc mě potěšilo, jak holky udržely nervy na uzdě a s velkým odhodláním si v náročném duelu šly pro body. Poruba se sice snažila až do konce, ale musím říct, že závěr jsme si docela zkušeně uhráli. I podle výsledku je zřejmé, že tentokrát nedominovaly obrany, ale útoky. Za výkon a především bojovnost si děvčata zaslouží uznání.“

V dalším kole v neděli 19. září od 15 hodin Písek ve své hale přivítá slovenskou Stupavu, nováčka MOL ligy.

Sokol Poruba – Sokol Písek 29:30 (17:15)

Branky: Desortová 6/1, Polášková 6/2, Salašová 3, Baumbachová 3, Bestová 2, Farářová 2, Maiwaelderová 2, Novobilská 2. Tichá 2 – Boorová 9, T. Pokorná 8/1, Stellnerová 5, Kubišová 4, Chlupová 2, Svobodová 2. Sedmimetrové hody: 3/3 – 2/1. Vyloučení: 1:4. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (Pešková). Rozhodčí: Valášek, Vychodil.

Další výsledky 2.kola

Chorzów – Olomouc 29:29, Dunajská Streda – Hodonín 30:18, Lázně Kynžvart – Zlín 21:20, Most – Michalovce 25:27, Ša ľa – Plzeň 23:23, Stupava – Slavia Praha 17:33.

Tabulka MOL ligy žen

1. HC DAC Dunajská Streda 3 3 0 0 88:67 6

2. MŠK Iuventa Michalovce 2 2 0 0 69:40 4

3. Sokol Písek 2 2 0 0 56:49 4

4. DHC Plzeň 2 1 1 0 51:41 3

5. DHK Baník Most 2 1 0 1 66:49 2

6. Handball PSG Zlín 2 1 0 1 54:37 2

7. DHC Sokol Poruba 2 1 0 1 59:54 2

8. Házená Kynžvart 2 1 0 1 44:46 2

9. HK Slovan Duslo Šaľa 2 0 1 1 43:49 1

10. DHC Slavia Praha 1 0 0 1 24:30 0

11. DHK Zora Olomouc 1 0 0 1 18:28 0

12. AHT HC Tatran Stupava 1 0 0 1 16:34 0

13. KPR RUCH Chorzów 2 0 0 2 48:73 0

14. HK Hodonín 2 0 0 2 33:72 0