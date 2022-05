Branky Strakonic: Kordíková 9, Vávrová 5 (4), Drábová, Divišová, Plojharová 4, Hanzelínová 2.

Podruhé v řadě a celkově potřeí v této druholigové sezoně okusily házenkářky HBC Strakonice hořkost porážky. Do Ústí nad Labem odjížděly Strakoňandy v hodně okleštěné sestavě a neměly možnost střídat. Při absenci gólmanek si mezi tyče stoupla indisponovaná Veronika Vávrová. I přes porážku zůstávají strakonické hráčky na šele tabulky a dvě kola před koncem sezony mají na druhu Plzeň náskok dvou bodů.

"Z porážky jsem byl hodně zklamaný. Odjeli jsme bez gólmanek, do branky tak musela i přes problémy se zády Verča Vávrová. A do pole jsme měli k dispozici minimální počet hráček, z toho dvě pivotky. Přesto jsem chtěl získat dva body, abychom si doma mohli užít oslavu vítězství v soutěži. Nepovedlo se, ale i v této sestavě jsme na severu Čech mohli vyhrát. Rozhodlo neproměňování gólových příležitostí a to, že holky nedodržovaly herní pokyny. Chci poděkovat Verče, že se obětovala a postavila se mezi tyče, uznání patří Evě Kordíkové za obětavost po celých šedesát minut," shrnul utkání strakonický trenér Miroslav Vávra.