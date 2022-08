Branky: A. Nejdl 6 (2), Wildt 5 (1), Bičiště 5, Fencl 4, Baierling, Krejčí 2, Landsinger, M. Nejdl, Samek, Zach 1 – Pelek, Linhart 6, D. Zbíral 5, Jahn 4, Šíra 3, Model, Kačín 2, Krüger 1. Rozhodčí: Skružný, Tůma. Vyloučení: 3:5. ŽK: 0:2. Góly ze sedmiček: 3:0.

Napínavou bitvu až do posledních vteřin přineslo závěrečné třetí vystoupení házenkářů Strakonic na domácím turnaji. Současně v něm zakusili první porážku. Celkově tak měli na turnaji bilanci jedno vítězství, jednu remízu a jednu porážku. Hosté, kteří v nové sezoně budou po sestupu hrát pátou německou soutěž, se představili ve velmi dobrém světle. Hráli v rychlosti, pohybu a především měli oporu mezi tyčemi, kterou byl Dominik Balín.

Strakoničtí házenkáři po zlepšeném výkonu zdolali Regensburg

Plauen již v 11. minutě vedl 7:2, následně 9:3, ale z šestigólového manka domácí do poločasu ukrojili alespoň dvě branky. Po změně stran to bylo o pět gólů, ovšem v samém závěru dokázali ze stavu 22:26 snížit na 24:26 a následně z 24:27 srovnat necelé tři minuty před koncem na 27:27. Hosté pak znovu odskočili, ale Jihočeši vzápětí srovnali a v poslední minutě to byli oni, kdo mohl jít do vedení. Balon při útoku soupeře ukořistil David Bičiště a vystřelil přes celé hřiště do prázdné branky, když soupeř hrál bez gólmana. Jenže míč skončil jen na tyči. Plauenu to dalo možnost dalšího útoku a ten nakonec deset sekund před sirénou využil a ve vítězný gól svého týmu dal David Zbíral.

Strakoničtí házenkáři začali přípravný turnaj remízou se Šťáhlavy

"Zápas se nakonec tahal do poslední chvíle, ale podle mne rozhodl samotný začátek, který nám hodně utekl. Stahovat šestigólové manko po čtvrthodině hry ubírá síly. Jak fyzické, tak psychické. V brance soupeře stál výborný Dominik Balín, neproměnili jsme dvanáct příležitostí z brankoviště, což mluví za vše," komentoval utkání domácí David Wildt a dodal k celkovému vystoupení týmu na turnaji: Celkově jsme si naše vystoupení na turnaji představovali trochu jinak, hlavně k prvnímu zápasu se Šťáhlavy jsme přistoupili špatně, neměla to být jen remíza. Při vší úctě k soupeři, rozdíl soutěží se měl projevit. Ale utkání s Regensburgem i Plauenem měla úroveň. Věřím, že do sezony jsme dobře připraveni."

Zdroj: HBC Strakonice a Jan Škrle