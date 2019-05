Hlavním tématem byl samozřejmě uplynulý prvoligový ročník týmu mužů, kteří obsadili v soutěži konečné třetí místo. Všichni přítomní – předseda klubu Miroslav Vávra, trenér Michal Zbíral, kapitán Martin Mošovský a hráč Adam Nejdl – hodnotili bronzovou pozici jako úspěch. S tím, že v nové sezoně by měly být cíle ty nejvyšší. Co tedy od jednotlivých aktérů zaznělo?

Miroslav Vávra, předseda klubu: „Výjimečná byla skončená sezona v tom, že tým se po pádu z extraligy rozložil. Kromě odchodů Tomáše Nejdla do Plzně a brankáře Jakuba Jareše do Rakouska vyřadila zranění Michala Zbírala a Petra Masáka. Navíc došlo v průběhu podzimu k odvolání trenéra Romana Marienky a museli jsme situaci řešit, tým převzal asistent Michal Zbíral. Mužstvo v létě doplnilo hodně mladých hráčů a zapracovat je tak rychle není možné. Změny byly tak velké a tak rychlé, že jsem rád, že jsme se s nimi popasovali tímto způsobem a skončili třetí. Až do konce jsme na dálku bojovali s Chodovem o druhou příčku. O první jsme podle mě přišli už na podzim, kdy jsme prohráli v Hustopečích, to byl podle mě zlomový zápas. První polovinu soutěže jsme pak zakončili prohrou ve Velké Bystřici. Tím se nám rozplynula reálná možnost soutěž vyhrát. Nepovažoval bych to však za žádnou velkou tragédii, tým prošel po pádu z extraligy velkou změnou, odešlo několik hráčů, zapojit jsme museli vlastní mladé kluky. Byl to pro ně skok, do té doby hráli jen za mladší dorost. Chyběla jim lepší fyzička, rezervy měli i po herní stránce. Ale během sezony se zvedli a konec už měli ucházející. Je však potřeba pracovat dál. Dlouhodobým cílem je návrat do extraligy. Je ovšem závislý na podmínkách, které tady vytvoří město. Jestliže se s ním nedohodneme na odpovídajících podmínkách, extraligu hrát nemůžeme. Jde hlavně o dobudování zázemí, na které jsme měli při jednoroční účasti výjimku. Pokud se nám nepovede potřebné a nutné zázemí dobudovat, můžeme případně z extraligy administrativně sestoupit. A dělat něco jako krátkodobou záležitost je špatně, spíše je potřeba mít dlouhodobý výhled na pět až deset let, aby se klub mohl rozvíjet a budovat s dlouhodobou perspektivou a vizí. Takže ano, extraligu bychom ve Strakonicích chtěli, ale musí nám s tím někdo, především finančně, pomoci a vytvořit adekvátní podmínky pro dlouhodobé působení mezi elitou.“

Michal Zbíral, trenér: „Za sebe vnímám uplynulý ročník a konečné třetí místo jako úspěch. Ještě větším by samozřejmě bylo první ligu vyhrát, ale na druhou stranu jsme splnili cíl neskončit pod medailovými příčkami. Přebudované mužstvo i já v nové pozici trenéra jsme prošli sezonou, ve které jsme si museli vše osahat a získat zkušenosti a připravit se lépe na tu další. Velký progres jsem zaznamenal u mladších hráčů, před nimiž je ovšem ještě spousta práce – musíme zapracovat na fyzické kondici, na síle a získat další zkušenosti. Pro mě byla skončená sezona hlavně o zkušenostech a přípravou na tu novou. Do té chceme jít posíleni, v jednání máme pár kluků z Plzně. Někteří už u nás hráli, jednáme i s těmi, kteří tady působili v tomto ročníku.“

Martin Mošovský, kapitán: „Už na začátku sezony jsme si říkali, že je potřeba mužstvo především připravit na tu další, ve které bychom se chtěli dostat na úplný vrchol. Třetím místem jsme tak nějak splnili to, co jsme chtěli. Bronzoví jsme ještě neskončili, dosud dvakrát druzí, dvakrát čtvrtí a jednou první. Před startem ročníku jsem měl velký strach, tým se příchodem hodně mladých kluků opravdu výrazně proměnil. Přišli jsme o oporu v brance Jakuba Jareše, který se rozhodl vyzkoušet si rakouskou soutěž, do extraligové Plzně zamířil Tomáš Nejdl. A zranění donutilo skončit Michala Zbírala. Naštěstí úvod soutěže nám docela vyšel, důležité bylo, že se nám dlouho vyhýbala zranění, díky čemuž jsme se stále drželi na špici. Pak bohužel přišel zápas v Hustopečích, v němž jsme v poločase vedli, ale nezvládli jsme závěr a odjeli tak poraženi. Tam poprvé se ukázala absence zkušeností mladých kluků. Co se týče další sezony, byl bych rád, kdybychom soutěž vyhráli. Ale postup do extraligy by byl věcí rozhodnutí vedení klubu. Pokud by se tady nejvyšší soutěž znovu hrála, alespoň rok bych vydržel.“

Adam Nejdl, hráč: „Vzhledem k tomu, že brácha Tomáš odešel do Talentu Plzeň, byl na mě větší tlak, hra stála víc na mě. Bylo to náročné, ale myslím, že jsme to celkově dokázali zejména týmově zvládnout. Konečné třetí místo není vůbec špatné. Z mého pohledu to bylo náročné, začal jsem studovat na vysoké škole v Praze a času najednou nebylo tolik. Z tréninkového hlediska, tím že ve Strakonicích netrávím tolik času, je to nyní o dost náročnější. Do příští sezony podle mě budou ambice na první místo. Většinu mužstva tvoříme my, mladí hráči, a měli bychom být ambiciózní!“

ÚSPĚŠNÁ SEZONA MLÁDEŽE

Šéf strakonického klubu zdůraznil při hodnocení ročníku 2018/2019 také mládežnické úspěchy. „S mládeží jsem byl nadstandardně spokojený, v té jsme jako klub byli velmi úspěšní. Od minižáků až po mladší žactvo obsadily všechny týmy v krajském přeboru medailovou pozici. Největšího úspěchu dosáhly starší žákyně, které se staly mistryněmi republiky. Mladší dorostenci skončili ve druhé lize čtvrtí. Suverénně pak vyhráli krajský přebor mladší žáci a k tomu opanovali i Šumavský pohár, kterého se účastnily i kluby z Rakouska. Obnovený B-tým mužů skončil při premiérové účasti ve druhé lize sedmý, což považuji za velký úspěch, protože po podzimu byl poslední. Velký podíl na tom měl Michal Zbíral, který v šesti jarních zápasech dal 60 gólů.“

