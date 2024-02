/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhý zimní halový turnaj o Pohár OFS Strakonice připravil fotbalový svaz pro kategorii starších přípravek. Ve strakonické STARZ aréně se utkalo dvanáct týmů.

Pohár OFS Strakonice přípravek v halovém fotbale. | Video: Jan Škrle

Klání starších přípravek přineslo výborné zápasy, skvělou atmosféru a napětí až do závěru. Dvanáct týmů bylo rozděleno do tří čtyřčlenných skupin, ve kterých se hrálo každý s každým s rozestavením 4+1 na 1x10 minut. Podle pořadí ve skupinách pak družstva postoupila do skupin o umístění (vítězové skupin hráli o 1. - 3. místo, druzí o 4. - 6. atd.).

Výsledky základních skupin:

Skupina A: 1. Dražejov, 2. Junior A, 3. Bavorov, 4. Katovice.

Skupina B: 1. Blatná, 2. Chelčice, 3. Volyně, 4. Poříčí.

Skupina C: 1. Volenice, 2. Junior B, 3. Osek, 4. Střelské Hoštice.

Výsledky ve skupinách o umístění:

1. Volenice (- Dražejov 1:0, - Blatná 2:0), 2. Dražejov (- Blatná 1:0), 3. Blatná.

4. Junior A (- Junior B 2:1, - Chelčice 3:0), 5. Junior B (- Chelčice 2:0), 6. Chelčice.

7. Osek (- Bavorov 4:1, - Volyně 3:0), 8. Bavorov (- Volyně 1:1), 9. Volyně.

10. Poříčí (- Katovice 1:1, - Střelské Hoštice 2:1), 11. Katovice (- Střelské Hoštice 1:1), 12. Střelské Hoštice.

Nejlepší hráč: Veronika Staňková (Volenice).

Nejlepší brankář: Tomáš Zdvořáček (Dražejov).

Nejlepší střelec: Maxmilián Mála (Junior A) - 11 branek.

Rozhodčími turnaje byli Zdeněk Raba a Jonáš Kostka.