/FOTOGALERIE, VIDEO/ V sobotu 17. února se konal poslední ze seriálu halových turnajů mládeže OFS Strakonice. Tentokrát se ve sportovní hale ve Strakonicích sešli hráči kategorie mladších žáků.

Pohár OFS Strakonice mladších žáků v halovém fotbale. | Video: Jan Škrle

Osm přihlášených družstev bylo rozděleno do dvou základních skupin, ve kterých se hrálo každý s každým. První dva celky postupovaly do skupiny o 1. - 4. místo, týmy na třetích a čtvrtých místech do skupiny o 5. - 8. místo.

Skupinu A vyrál FK Junior Strakonice (9 bodů) před SK Slavoj Volyně (4 body), FC Znakon Sousedovice (4 body, ale horší celkové skóre než SK Slavoj Volyně, když vzájemné utkání skončilo 0:0) a TJ Osek (0 bodů). Skupinu B vyhrál TJ Dražejov (9 bodů) před SK Otava Katovice (4 body), TJ Čestice (3 body) a TJ Blatná (1 bod).

Ve skupině o 1. - 4. místo se hrál velice kvalitní fotbal a v konečném pořadí se z prvního místa radovali hráči FK Junior Strakonice (9 bodů), druhé skončilo družstvo TJ Dražejov (4 body), třetí pak SK Otava Katovice (3 body) a čtvrté skončilo družstvo SK Slavoj Volyně (1 bod). Ve skupině o 5. - 8. místo bylo pořadí následující: 5. FC Znakon Sousedovice (9 bodů), 6. TJ Čestice (4 body), 7. TJ Blatná (4 body, ale horší celkové skóre než TJ Čestice, když vzájemné utkání skončilo 1:1), 8. TJ Osek (0 bodů). Všechna zúčastněná družstva obdržela diplom a míč a první tři družstva navíc poháry a medaile.

Nejlepší brankářem turnaje byl Petr Zdvořáček (TJ Dražejov), střelcem Petr Baloušek 11 gólů (FK Junior Strakonice) a hráčem Tomáš Frček (SK Slavoj Volyně)

Všechna utkání s přehledem řídila dvojice rozhodčích OFS Strakonice Zdeněk Raba a Jakub Solař. Časomíru jako již tradičně obsluhoval Jiří Raba z Volyně. Pořadatelsky turnaj zabezpečili členové VV OFS Strakonice. Turnaj se vydařil po všech stránkách a v každém utkání byly vidět velice kvalitní týmové i individuální výkony.

Turnaje dalších dvou kategorií starších žáků a dorostu se uskuteční jako venkovní. Starší žáci budou hrát 24. 2. ve Strakonicích (hřiště UMT Sídliště) a dorost pak 17. 3. v Blatné (hřiště s UMT).

Autor: Petr Mach, OFS Strakonice