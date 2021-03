V hale nováčka soutěže Jihočeši nezačali dobře a na konci první půle prohrávali už 0:4. „Hned v první minutě jsme dostali hodně laciný gól. Nebyli jsme asi na začátku zápasu plně koncentrovaní,“ připouští jeden z pilířů sestavy černobílých Dominik Hric. „Ten gól šel tak trochu za mnou,“ dodá kajícně.

Jeho tým pak inkasoval ještě další tři branky. Až za stavu 4:0 těsně před přestávkou zkušený matador Petr Benát dvěma trefami snížil na dvoubrankový rozdíl. „Domácí zkoušeli power play. Jeden gól jsme dali do prázdné a druhým jsme se vrátili do zápasu,“ říká Hric k nedělnímu střetnutí.

Po přestávce Jiří Hrbáč snížil dokonce na 4:3. Jenže poté přišel jeden z klíčových okamžiků, když byl vyloučen hostující gólman Zdeněk Křížek. „Bylo to velice sporné. Kříža vybíhal, domácí hráč ho přehazoval a sudí mu pískl ruku mimo brankoviště. Nejdřív to vypadalo jenom na žlutou kartu, ale pak vytáhl červenou,“ popisuje plejer s dynamitem v levé noze kritický moment.

Náhradního gólmana totiž Dynamo v Ústí nemělo a do branky tak šel hráč z pole Stanislav Peterek. „Ubránili jsme dvouminutovou přesilovku soupeře a pak jsme hned vyrovnali,“ uvádí Hric.

Jenže následné tři góly nasměrovaly Ústí k vítězství. „Neřekl bych, že byl problém v tom, že jsme neměli klasického brankáře. Standa chytal dobře. Byly to spíš takové haluzácké góly,“ zakroutí Hric hlavou.

V závěru to Jihočeši ještě zkusili, Hrbáč v power play snížil, kapitán Pouzar nastřelil břevno a David Radouch z penalty upravil na konečných 7:6. Víc už hosté nestihli. „Byla to škoda. Na nějaký bod určitě bylo, soupeř byl hratelný,“ má jasno.

Porážkou se Dynamu vzdálila možnost poprat se o osmou příčku, která znamená postup do play off. Na osmý Mělník aktuálně ztrácí šest bodů. „Zbývá ještě šest zápasů, ale čekají nás duely se soupeři z popředí tabulky. Bude to těžké,“ je si Hric dobře vědom.

Nejbližší utkání sehraje českobudějovický tým v pátek v České Lípě.

Rapid Ústí n. Lab. – Dynamo PCO ČB 7:6 (4:2), 1. Čapek (Zajíček), 6. Zajíček (Rozboud), 10. Výborný (Jiří Zápotocký), 18. Tichý (Votava), 31. Koc (Čapek), 33. Macháček (Výborný), 35. Zajíček (Jiří Zápotocký) – 20. Benát (Hrbáč), 20. Benát, 24. Hrbáč, 30. Benát (Pouzar), 37. Hrbáč (Peterek), 39. Radouch z pen., ČK 0:1 (29. Křížek).