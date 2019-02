V sobotu je čeká ještě letošní derniéra v Jičíně, pak už mohou házenkáři pomáhat doma péct cukroví.



Trenér Strakonic Roman Marienka si váží především výpomoci bratrů Petra a Miroslava Masáka v době, kdy je tým oslaben o řadu zraněných hráčů.

Oba totiž koketují s myšlenkou přerušit svoji hráčskou kariéru. Mladší Petr kvůli vleklým zdravotním problémům, Miroslav Masák zase kvůli pracovnímu vytížení. „Kluci hráli skvěle. Povedený zápas by pro ně mohl být impulsem, aby své rozhodnutí přehodnotili a pokračovali dál. Pro tým by to bylo jedině dobře,“ říká Marienka.



Pod výborný výsledek se ovšem nepodepsali pouze Masákové. Trenér chválí i další hráče počínaje brankářem Jindřichem Mrázem a konče Tomášem Pekem. Ten dal v utkání s Frýdkem Místkem šest gólů a podle trenéra Marienky odehrál svůj nejlepší zápas v extralize. „Bezchybný výkon podal též Martin Mošovský, své si uhrál také Michal Krejčí. Pochválit musím i Michala Zbírala a mého syna Romana Marienku,“ jmenuje kouč Marienka další hrdiny sobotního vydařeného podvečera.



Od prvního utkání ve Frýdku Místku, kde Strakonice prohrály 34:23, zaznamenal Roman Marienka ve hře svého mužstva významný pokrok. „Hráli jsme dobře na všech postech, byl to výborný kolektivní výkon,“ udělal tečku za utkáním trenér.



Situace ve spodní části tabulky se nesmírně vyrovnala a strakonickým házenkářům se zase dýchá lépe. „V tomto kole mě překvapila výhra Brna nad Karvinou. Je neuvěřitelné, jak je letos extraliga vyrovnaná. Očekávám, že jaro bude ještě hodně zajímavé,“ je zvědavý na další pokračování elitní mužské soutěže kouč Marienka.



Duel s Frýdkem Místkem začal netradičně o dvě hodiny dřív než obvykle, aby hráči stihli házenkářský ples. „Jsme rádi, že nám výsledek utkání ples nepokazil. Ples bychom si jistě užili i v případě prohry, takhle to ale bylo o to lepší. Panovala příjemná a uvolněná atmosféra,“ dokumentuje Roman Marienka fakt, že sobotní večer se vydařil po všech stránkách.