Amsterdam - Bratři Pavel a Martin Frelichové ze Sokola České Budějovice absolvovali v Amsterdamu 39. ročník populárního maratonu.

VYTRVALCI. Pavel (vlevo) a Martin Frelichové doběhli v Amsterdamu mezi stovkou nejlepších. | Foto: Foto: archiv atletů

Do vlasti se vrátili plni zážitků. „Byl to moc pěkný závod, divácká kulisa v Amsterdamu byla opět úžasná. S tím se člověk jen tak někde nesetká," říká nadšený Pavel Frelich.

Maraton se startem a cílem na Olympijském stadionu se stal kořistí keňských běžců, kteří obsadili stupně vítězů.

V hlavním městě Nizozemska vyhrál Bernard Kipyego v čase 2:06:22. Mezi ženami dominovala etiopská vytrvalkyně Betelhem Mogesová časem 2:28:35.

Nejrychlejším Čechem v cíli byl Aleš Borek na 81. místě, jen o dvě příčky za ním přiběhl do cíle Pavel Frelich. Jeho čas byl 2:42:51. Pavlův bratr Martin skončil na 105. místě, když dvaačtyřicetikilometrovou trať zaběhl v čase 2:47:31.

Závod byl zároveň mistrovstvím Nizozemska a umístění jihočeských atletů je o to cennější, že maraton dokončilo více než dvanáct tisíc běžců! „Časy mohly být i lepší. A nejenom ty naše. Bohužel však foukal dost nepříjemný vítr," dodává Pavel Frelich.

Z výsledků:

1. B. Kipyego Keňa 2:06:22

2. L. Rotich Keňa 2:07:17

3. J. Mwangangi Keňa 2:07:28

4. E. Rashed Katar 2:07:53

5. E. Kemboi Keňa 2:09:20

…

83. Pavel Frelich 2:42:51

104. Martin Frelich 2:47:31