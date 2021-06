František Třeštík je kromě novinařiny i celoživotním aktivním sportovcem. Hrál fotbal, basketbal, ale jeh prvním sportem byla vždy házená, nejprve ta česká a posléze i mezinárodní. A právě s házenkáři v pátek večer oslavil své významné jubileum a ke gratulantům se za všechny sportovce připojuje i Strakonický deník.

„Jako brankář jsem měl asi největší radost po zápase, který nebyl mistrovský. V roce 1972 jsme vyhráli rozhodující duel v turnaji O pohár městské části Zschopau, přestože jsme dohrávali ve dvojnásobném oslabení, branku jsem prostě zavřel. Turnaj se hrál v rámci státního svátku NDR a Němci – organizačně jinak perfektní – za žádnou cenu nechtěli, abychom jim pohár odvezli. Jako vedoucí prvního mužstva, ve kterém jsem působil 15 let, jsem zažil nezapomenutelné chvíle v kvalifikaci o postup do II. ligy v Jičíně. Podle prognóz se nám nedávaly nejmenší šance, ale my jsme z pěti zápasů čtyři vyhráli a historický postup byl náš. Bylo to v roce 1991, od této doby již Strakonice ligové soutěže nikdy neopustily. Právě v těchto dnech je tomu 30 let,“ vyznale se ze své lásky k házené velký sportovní bard.