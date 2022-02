Branky Strakonic: Kordíková 9, Schreibmeierová 8 (1), Vávrová 7 (1), Hanzelínová, Wollnerová 4, Drábová, Kadlecová 2, Divišová 1.

Vedoucí celek druhé ligy soupeře, který je naopak předposlední, přehrával od začátku utkání. Hostující tým přijel pouze s osmi hráčkami, což ještě více hrálo domácím do karet. Přesto házenkářky Chebu držely v prvním poločase poměrně krok. Strakoňandy sice vedly až o sedm branek, ale v poločase to bylo pouze o čtyři góly. Rozhodující fáze utkání přišla na úvod druhého poločasu. Domácí tým nastřílel dvanáct branek v řadě a definitivně soupeře zlomil. Ve druhém poločase nastřílel Cheb pouze šest branek.

"Cheb přijel v hodně okleštěné sestavě a pro nás to nebyl nikterak fyzicky náročný zápas. Od začátku jsme měli soupeře pod kontrolou a utkání jsme bez problémů dovedli do vítězného konce. Ve druhém poločase výborně zachytala Adriana Šindelářová, která zlikvidovala snad třináct brankových příležitostí. Proto je výsledek takový, jaký je. Po herní stránce nás Cheb vůbec neprověřil. První velká prověrka přijde v předehrávaném utkání proti druhé Plzni, to bude mnohem kvalitnější duel. Až tady se ukáže, jak na tom jsme," komentoval utkání pro klubový web trenér domácího týmu Miroslav Vávra.