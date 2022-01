Body: Rosecká 18, L. Vydrová 14, Junková 9, Jánská 6, Horsáková a Vorlová 4, Vadlejchová 1 - Svetlíková 27, E. Kubíčková 19, Tarkvičová 12, Silov a Motyčáková 7, A. Kubíčková 6, Káňová a Smutná 4, Rašková 1. TH: 17/9:25:20. Trojky: 16/5:15/3, Doskoky: 30:34. Ztráty míčů: 31:19.

Po těsné porážce v Benešově na palbovce Slovanky krátce před Vánoci věřili Strakoničtí, že by se proti SBŠ Ostrva mohla urodit první výhra v tomto soutěžním ročníku. A vyrovnaný první poločas tomu i napovídal. V první čtvrtině se oba celky střídaly ve vedení a pouze chvíli to bylo o pět bodů pro hosty. Ve druhé čtvrtině to bylo obdobné a na pět bodů se supeřkám v jednu chvíli vzdálily domácí basketbalistky. Na přestávku se šlo za vyrovnaného stavu 35:35, který dával hráčkám od Otavy naději na dobrý výsledek.

Hned úvod třetí čtvrtiny však všechny naděje zhatil. Ostrava nejprve udělala šňůru šesti bodů, domácí hráčky odpověděly jedním košem, ale pak přišla série ze 37:41 až na 37:56 a bylo prakticky rozhodnuto. Hráčky z Ostravy si v této části vytvořily rozhodující náskok devatenácti bodů, který v závěrečné části ještě navýšily.

"Byl to zápas dvou poločasů. V prvním remíza, i když jsme cítili, že hrajeme lépe a měli první půli vyhrát. Měli jsme šanci jít do vedení. Vše rozhodl začátek třetí čtvrtiny. Ostrava změnila obranu, hrála v ní velice agresivně a my se s tím nedokázali vyrovnat. Z toho pramenilo i to, že se nám rozpadla spolupráce v útoku a zápas se začal otáčet a nedokázali jsme to zastavit. Navíc jsme měli tragický obranný doskok. Když se rozdíl zvýšil na patnáct, bylo prakticky rozhodnuto. Zklamání na naší straně, prohrálo se vysokým rozdílem. Ve druhém poločase se nám nedařilo vůbec nic a porážku jsme si za něj zasloužili," hodnotil utkání asistent trenéra Strakonic Jiří Johanes.

Komentáře trenérů:

Škoda. Zápas byl z domácí strany rozehrán velmi dobře. Nyní čeká v pátek 7. ledna na hráčky od Otavy soupeř zdaleka nejtěžší. Přijede USK Praha, mnohonásobný Mistr republiky, tým plný reprezentantek se zkušenostmi z nejvyšších evropských klubových soutěží. Hraje se od 18 hodin.