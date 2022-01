Soupeř disponoval obrovskou silovou a výškovou převahou, se kterou se naše mlaďoučké hráčky mohly těžko měřit.

BK Strakonice "B" - TJ Jiskra Humpolec 26:37.

Humpolec se po mnoha letech vrací do OP a buduje nový tým. V něm vynikaly vysoké hráčky, které se nám nedařilo přes veškerou snahu ubránit. Utkání bylo ale napínavé a všichni si ho užili. Pro většinu hráček to byly opravdové zápasy. Atmosféru navíc okořenila účast České televize, která zde natáčela spoty do Zpráviček programu ČT Déčko. Po utkání se tak nejmladší naděje klubu proměnily v mediálni hvězdy a poskytovaly rozhovory a úsměvy do kamery.

Bodovaly a hrály: Zelenková S. 6, Kazbundová 5, Tritová 4, Bálková N., Bálková A. po 4, Blahovcová a Maroušková po 3, Zelenková L., Glazunovová a Zemanová E. po 2.

Autor: Radka Drnková