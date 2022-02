Vraťme se k základní části. Do jaké míry jsi s ní spokojen? Po ne příliš povedeném začátku, kdy jsme hned v prvním kole zaváhali na půdě Litoměřic, si myslím, že můžeme základní část považovat za relativně úspěšnou, jelikož jsme pak v jejím zbytku již prohráli pouze dvakrát, a to v obou případech s favoritem z pražské Slavie. Velké pozitivum je to určitě také z toho hlediska, že jsme se po celou dobu potýkali s výraznou marodkou a velké množství zápasů jsme museli odehrát v upravených sestavách. To však na druhou stranu výrazně pomohlo zapracovat a rozehrát hráče kategorie U19, v případech Pepy Svobody a Kuby Šimonka dokonce U17, kteří se svých rolí zhostili velice dobře. Zároveň jsme si tím také opět dokázali, že nikdo není nenahraditelný a že když budeme vystupovat jako tým, tak se můžeme měřit s kýmkoli.

Co vás čeká v první lize dál?

První liga následně po čtrnáctidenní odmlce pokračuje nadstavbou, která spočívá ve spojení prvních třech týmů ze skupiny ZÁPAD – Sršňů, Litoměřic a pražské Slavie a skupiny VÝCHOD – Turů ze Svitav, Nového Jičína a Ostravy. Z této skupiny se pak po šesti odehraných zápasech (dva s každým ze druhé skupiny stylem doma - venku) vytvoří konečné pořadí prvních šesti týmů pro nadcházející play off, které doplní dva týmy ze skupiny o 7. až 12. místo. Co se našich cílů týče, tak ty jsou jasné, a to minimálně udržet třetí pozici v rámci nadstavby, na které se nacházíme nyní, a poté se pokusit probojovat co nejdále v rámci play off. Ideálně pak až do baráže o KNBL, ale k tomu ještě vede dlouhá cesta a nerad bych předbíhal.



Co říkáš na pohárovou cestu a utkání s Nymburkem před zaplněnou halou?

Naše pohárová cesta začala na Kbelích, kde jsme relativně bez problémů potvrdili roli favorita a odvezli si výhru o více než 40 bodů. Tu po 14 dnech následovala výhra podstatně těžší, kdy jsme v Chomutově zvítězili o pouhé dva body po vyrovnané koncovce, kterou už zde asi není potřeba více rozebírat, a my se tak mohli těšit na mistry z Nymburka. Myslím si, že mohu za všechny aktéry bez výjimky říci, že se jednalo o neskutečný zážitek, kdy na zápas dorazilo přes 400 diváků a takto zaplněná hala nás za každou povedenou akci odměňovala bouřlivým potleskem. Velký zážitek to bezesporu také byl z toho hlediska, že jsme se mohli přímo porovnat s tím nejlepším, co český basketbal momentálně nabízí, jelikož soupeř dorazil v kompletní sestavě v čele s Hrubanem, Bendou či Palyzou, čímž celému našemu klubu v souvislosti s podrobným scoutingem našich akcí projevil značný respekt. Co se samotného zápasu týče, tak nám Nymburk ukázal, kde máme ještě slabiny a na čem musíme zapracovat, jelikož každou sebemenší chybičku soupeř bleskově potrestal, a i když dle mého výsledek byl až příliš krutý, odnášíme si z něj převážně pozitiva a doufáme, že to byla i jakási odměna pro všechny naše fanoušky, kteří mezi ostatními týmy 1. ligy, a dovolím si říct i mezi mnoha týmy z KNBL, nemají obdoby.

Autor: Jan Čech