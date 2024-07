Zušený ládežnický trenér Tomáš Kostka připravil Letní fotbalový kemp pro mladé fotbalisty ve věku od devíti do patnácti let. "Přihlásilo se nám 36 dětí a společně čerpáme ze všech možností rekreačního areálu v Čejeticích, kde máme k dispozici úplně vše, co potřebujeme. K trénování využíváme dvě multifunkčni hřiště na různé sporty, plážové hřiště a k tomu ještě jezdíme na kolech trénovat na fotbalové letiště Otavanu Štěkeň," popsal aktivity mladých fotbalistů Tomáš Kostka.

Kemp Tomáše Kostky. | Video: Jan Škrle

Zajímavý program nechybí ani večer. "Po náročném dni nechybí regenerace v řece. Všichni trenéři doufáme, že vše bude probíhat ke spokojenosti všech a společně si kemp užijeme a budeme mít na co vzpomínat," doplnil trenér Kostka.

Nechybí ani hra na dvě brány. | Video: Jan Škrle

Mladí fotbalisté stráví na kempu pět zajímavých dní. Ten skončí v pátek 19. července.

Pilování techniky. | Video: Jan Škrle

Zdroj: Jan Škrle