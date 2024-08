Šéftrenérem mládeže v Junioru je dlouholetý zkušený hráč Václav Mrkvička. Jak tedy on vnímá připravenost týmů do sezony? Především co se týče dorostu, který by měl být postupně zásobárnou hráčů pro týmy mužů.

„Máme v tuto chvíli krajský přebor dorostu, ale do budoucna bychom chtěli mít divizi. Pro kluky z okolí, kteří třeba hrají kraj a jsou tady na školách, nemá význam hrát za Strakonice stejnou soutěž. Jakmile by tady byla divize, osloví to další hráče z okolí. Přechod z divize dorostu do krajského přeboru mužů by pak nemusel být tak markantní. Krajský přebor dorostu je slabší, je tam málo zápasů, i když teď začne nějaká nadstavba, takže jich bude více. Pro město jako Strakonice bychom chtěli mít všechny soutěže v divizi,“ uvedl Václav Mrkvička a pokračoval: „Co se týče dorostu obsazením trenérů, tak starší trénuje Vlasta Klusoň s Kamilem Hesounem, mladší dorost Marek Švejnoha s Markem Hůzlem. Teď děláme nějaké nové kluky do staršího dorostu, do mladších se posunul ročník 2009, těch bylo hodně, což nás loňskou sezonu trápilo. Početně by neměl být problém.“

Ideální stav by byl, aby si již v dorosteneckém věku hráči sem tam osahali dospělý fotbal alespoň v béčku. „V minulé sezoně jsme měli osm hráčů, kteří přecházeli k mužům. Všem jsme dali možnost nakouknout mezi dospělé, ať už v podobě A-týmu nebo B-týmu. Tato návaznost by měla pokračovat, i když v menším měřítku, protože kluků ročníku 2006 moc nevychází. Ale určitě je priorita klubu, aby ti kluci přecházeli do mužů a zůstávali ve Strakonicích. Krajský přebor a B třída jsou ideální soutěže. Na jaře ti kluci, když šli za béčko, tak tam byli znát jak rychlostně, tak trénovaností z dorostu. Když hraju krajský přebor dorostu a trénuju s dospělými, tak když přijdu do B třídy hrát mužskou soutěž, mělo by to být znát,“ uvedl k doplňování kádru mužů Václav Mrkvička a dodal: „Náš cíl je, aby neměli kluci důvod odcházet. Chceme vytvořit zázemí, aby hráli ve Strakonicích. Když jsem v dorostu a budu makat, vím, že když se nedostanu do áčka, můžu hrát za béčko. Trenéři mají na starost zapracovávat naše mladé dorostence. Trenér B-týmu, Martin Linhart má prioritu zapracovávat naše mladé do dospělého fotbalu.“