V neděli 16. ledna katovické elévky a elévové nastoupili ve strakonické obloukové hale při domácím turnaji proti týmům FBC Došwich Milevsko, SK Meťák Black České Budějovice a FA České Budějovice. Hrálo se o dvě postupová místa do 2. výkonnostního koše Jihočeské florbalové ligy. No a dva méně neúspěšné týmy čekal přesun do koše číslo 4.