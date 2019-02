Turnov, Strakonice - Už třetí zápas bez bodového zisku v řadě odehráli v sobotu 24. října v Národní lize strakoničtí florbalisté. V 6. kole podlehli Turnovu venku 5:9 (1:3, 2:4, 2:2).

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jihočeši vstoupili do utkání aktivně, v 5. minutě se ale ujal vedení soupeř po skryté střele z otočky. To mu vlilo krev do žil a projevilo se to dvěma slepenými góly. Strakoničtí dokázali do konce třetiny snížit, z dorážky se prosadil Křesák.

Úvodní minuty druhé části přinesly čtyři góly, po dvou na každé straně. Domácí nejdříve z protiútoku zvýšili, hosté však dokázali dvakrát odpovědět Šavrdou. Domácí ovšem vzápětí z brejkové situace opět odskočili. Hra po zbytek třetiny byla nahoru-dolů. Turnov se ve 37. minutě, jak jinak než z protiútoků, dvakrát prosadil a držel pohodlný náskok.

Do třetí třetiny nastoupily Strakonice pouze na dvě pětky a diktovaly tempo hry. Ale na každý jejich gól našli domácí odpověď.

Další domácí zápas Strakonice čeká v neděli 1. listopadu od 17 hodin, hostí Kadaň.

DAVID CHVOSTA