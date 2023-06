/FOTOGALERIE, VIDEO/ V pátek 9. června se ve sportovní hale STARZ ve Strakonicích uskutečnilo finále Školské ligy v minibasketbalu.

Vyhlášení výsledků finálového turnaje. | Video: Jan Škrle

Síly změřily děti ze 2. - 5. tříd ZŠ ze Strakonic a to ty, které se věnují basketbalu aktivně ve strakonických klubech, ale i děti, které se s basketbalem teprve seznamují v rámci školních basketbalových kroužků. K vidění bylo plno bojovnosti, snahy a nadšení pro hru. V přestávkách mezi utkáními si mohli vyzkoušet hod na koš při různých soutěžích i dětští diváci, kteří přišli podpořit své spolužáky se svými třídami. Potěšila návštěva některých mateřských škol, i jejich žáčci si zaházeli na snížený basketbalový koš.

Výsledky finále školské ligy: F.L. Čelakovského - Poděbradova 32:12, FLČ - Dukelská 52:8, FLČ - Povážská 46:20, Poděbradova - Dukelská 34:22, Poděbradova - Povážská 13:12 (po prodloužení a dvojí dodatečné střelbě TH!), Povážská - Dukelská 50:16.

Pořadí: 1. ZŠ F.L. Čelakovského, 2. ZŠ Poděbradova, 3. ZŠ Povážská, 4. ZŠ Dukelská.

"Ve všech zápasech se bojovalo o každý míč, snaha dětí byla obdivuhodná, nic se nevzdávalo, často bojovalo o míč i šest dětí. Zájem dětí byl největším kladem všech zápasů. Logicky hru víc řídily členky klubu, i se střelecky víc prosazovaly, ale byla vidět společná snaha. To potvrzuje i řada pohledných protiútoků, to bylo až překvapením. Finále bylo skutečným vrcholem školské ligy po všech stránkách, od zájmu všech dětí až po zlepšenou hru. Dalším kladem byla soutěž ve střelbě trestných hodů. Určitě vrcholem byl zápas o druhou příčku mezi ZŠ Povážská a ZŠ Poděbradova, kdy po nerozhodném zápase nerozhodlo ani prodloužení, ani první kolo střelby trestných hodů. Nadšení dětí z úspěšného trestného hodu ve druhém kole bylo odměnou pro obětavé pořadatele Radku Drnkovou a Michala Pivovarského, kterým pomáhala děvčata u stolku i jako rozhodčí," ocenil soutěž legendární basketbalový trenér Miroslav Vondřička a doplnil: "Příjemné doplnění zápasů připravila účast mateřské školy a jejich možnost se pokusit také dát koš. Můj osobní pohled se dá vyjádřit jediným slovem, nadšení ze všeho co jsem viděl a prožil. Na závěr mám dvě přání. Aby školská liga pokračovala a připomínám dětem i rodičům, že mají možnost se ve střelbě zlepšit v průběhu prázdnin. Celkově turnaj byl balzám na ztrátu extraligy žen i kadetek."

Autor: Radka Drnková