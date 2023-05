Písečtí basketbalisté slaví vpravdě historický úspěch. Jihočeši v baráži o účast v nejvyšší soutěži pokořili i podruhé Hradec Králové, tentokrát na jeho půdě zcela přesvědčivě 92:60 a v příští sezoně jej nahradí v elitní Kooperativa NBL.

Basketbalisté Písku v baráži dvakrát porazili Hradec Králové a v příští sezoně si zahrají v nejvyšší soutěži. | Foto: Jan Škrle

Jihočeši si do odvety na východě Čech přivezli patnáctibodový náskok z prvního zápasu (100:85), takže pod tlakem se ocitl jejich soupeř. Úvodní čtvrtina nabídla vyrovnanou partii, ale hned v té druhé Sršni zaútočili, vyhráli ji 27:13 a vytvořili si rozhodující náskok, který v dalším průběhu ještě navyšovali.

Závěr duelu se odehrál už pouze z povinnosti a písečtí basketbalisté tak mohli začít slavit největší úspěch v historii klubu, protože si pro příští ročník zajistili účast mezi nejlepšímu tuzemskými týmy.

Jan Čech, trenér Písku: "Teď to hodnotím s různými emocemi, ale pozitivně. My jsme si v pátek dodali sebevědomí a těch posledních šest vteřin to byl takový šok a psychické povzbuzení, že dneska jsme do toho nastoupili s pořádnou energií. Víceméně tím, že jsme si vytvořili náskok, tak jsme soupeře dostali úplně do kolen. Zápas jsme ovládli stylem start - cíl.”

Štěpán Borovka, křídlo Písku: „Je to jeden sen, který se pro nás všechny splnil. Opravdu hodně jsme tomu obětovali, ani nejsme profesionální tým. Hodnotím to pozitivně, my jsme v první lize neměli konkurenci, avšak na takovýto zápas se připravuje opravdu těžce, ale myslím si, že jsme to zvládli.”

Richard Kucsa, trenér Hradce Králové: „Hodnotí se mi to velmi těžce, je to velký neúspěch. Celé to ukázalo, jaký je charakter mužstva a charakter hráčů. Chyběly nám ve hře zásadní elementární věci. Nejvíc mě mrzí, že nikdo nenašel sebeúctu, aby více zabojoval. Určitě obdivuji mého předchůdce, který tady s některými hráči tak dlouho vydržel. Gratulujeme soupeřům a moc se omlouvám našim fanouškům.”

Filip Kábrt, křídlo Hradce Králové: „Měli jsme jasný cíl, a to vyhrát o 16 bodů. Už od začátku utkání se to však s námi táhlo, i když to chvílemi bylo vyrovnané. Písek si pak udělal náskok zhruba deseti bodů a ten navyšoval, navíc se nám zranil David Škranc, který do té chvíle byl nejlepším hráčem utkání. Opravdu nevím, jak bych to zhodnotil, měli jsme vyhrát o 16 bodů, což se nestalo. Gratuluji Písku k postupu do NBL, snad se jim tam bude dařit a tady v Hradci nezbývá nic jiného, než se z první ligy dostat opět nahoru.”

Královští sokoli Hradec Králové – Sršni Photomate Písek 62:90 (17:19, 30:46, 47:67)

Nejvíce bodů: Goga 14, Kábrt 10, O. Peterka 9, Cavallero 8, Solevič 8 – Šurý 21, Fait 15, Šlechta 12, Michal Svoboda 12, Sýkora 11. Trojky: 6:14. Fauly: 27:23. Trestné hody: 16/29:14/23. Doskoky: 45:51. Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Nejezchleb. Diváci: 653. První zápas: 85:100.