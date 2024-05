/FOTOGALERIE/ Finálová skupina Fortuna ligy odstartovala a strakoničtí fanoušci fotbalové Slavie Praha nemohli chybět na úvodním zápase s Baníkem Ostrava. A radovali se z výhry 5:0.

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha fandili při demolici Baníku. | Foto: Jan Malířský

Šestnáct členů OP Slavia Praha ze Strakonic odjelo do Prahy s očekáváním zisku tří bodů a po dobré hře se to splnilo. Trenér Trpišovský sestavu postavil tak, jak jsme si i my představovali a výsledek se dostavil. Pokud bude sestava i hra podobná i pro další zápasy, ještě je stále šance na titul.

SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava 5:0 /1:0/

Branky: 48., 58. Chytil, 28. Schranz, 55. Jurečka a 78. Jurásek. Rozhodčí: Szikszay - Kříž, Volf - Radina /video/. Žluté karty: Schranz - Rusnák, Blažek. Červené karty: Tanko /Ostrava/. Diváků: 18.028.

Sestavy - Slavia: Staněk - Holeš /69. Zima/, Ogbu, Vlček - Douděra, Ševčík /79. Tecl/, Oscar, Bořil /74. Jurásek/ - Schranz, Provod /46. Jurečka/ - Chytil /74. Tijani/. Trenér: Jindřich Trpišovský. Baník: Markovič - Blažek /64. Frydrych/, Lischka, Pojezný - Grygar /87. Takács/ - Rusnák /77. Šudák/, Klíma /60. Rigo/, Šín, Šehič - Tanko, Kubala /60. Adediran/. Trenér: Pavel Hapal.

Autor: Jan Malířský